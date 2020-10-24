Sosyete mantısı nasıl yapılır hayran kalacağınız tat!

Mantı her ne kadar pek çoğumuzun bayıldığı bir yemek olsa da yapmaya üşeniyoruz ya da vakit bulamıyoruz. Böyle zamanlarda mantının hem lezzetli hem de daha kolay tariflerini tercih ediyoruz. Sosyete mantısı da o tarifler arasında yer alıyor. Sosyete mantısında, mantının sadece kolay ve keyifli kısımlarını alıyoruz, geri kalan uğraştırıcı, hamur açmalı, yoğurmalı kısımlarını çok pratik bir hale sokuyoruz. Lezzetiyle sizi şaşırtacak sosyete mantısı tarifi haberimizin devamında...

Sosyete mantı malzemeleri:

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

İç harcı için; bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın. Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla 4’e kesin. Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın. Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz.

Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika pişirin. Mantılar pişerken sosunu hazırlayın. Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın. Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı gezdirin ve servis edin.