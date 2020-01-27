Arkadaşının alkol aldığı anı paylaşan Sıla'ya tepki Deprem oldu haberin var mı?

Türkiye, önceki akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile dünyaevine giren Sıla ise Türkiye'nin bu acılı gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri kızdırdı. Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerisinde tepki çekti.

Deprem paylaşımı gelmedi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu ve binlerce kişinin acısını paylaştığı olayda ünlü şarkıcı Sıla'dan depreme dair paylaşım gelmedi. Üstüne üstlük ünlü şarkıcının bir de sosyal medyadan yaptığı paylaşımı gören takipçileriyse çileden çıktı.

Paylaşımına tepki yağdı

Sıla, arkadaşının elinde kadehle çekilmiş fotoğrafını "Benim biricik Tubi'm o. İyi gün, kötü gün, vasat gün, sır gün (!) Her daim iyi ikili olacağız. Bir de dün 30'una bastı, iyi mi!" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımının altı eleştiri yorumlarıyla doldu taştı. Birçok takipçi, Sıla'ya "Elazığ'da deprem oldu, haberin var mı?" sorusunu sordu.