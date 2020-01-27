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Deprem paylaşımıyla tepki çeken Berna Laçin'e soruşturma açıldı

Cumhuriyet Savcılığı tarafından Berna Laçin hakkında, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı.

Deprem paylaşımıyla tepki çeken Berna Laçin'e soruşturma açıldı
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Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Paylaşımı Laçin'in başına iş açtı. Deprem paylaşımı nedeniyle tepki çeken Laçin'e Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. 

Deprem şiddetinin yanlış aktarıldığı söylenmişti 

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulundu.

Savcılık harekete geçti 

Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

Kızılay'a tepki gösterdi 

Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım isteyen Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" diyerek tepki gösterdi.

Berna'ya ateş püskürdüler

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Berna Laçin için "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları geldi.

 

''Ülke yasta Berna oynayışta''

Oyuncu Berna Laçin'in paylaşımlarına bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun" dedi.


 

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