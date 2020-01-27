Ünlü şarkıcı Tarkan AFAD'a 100 bin TL bağışladı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hala enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatıldı. Bu kampanyaya katılan ünlü isimlerden biri de Megastar Tarkan oldu. Tarkan AFAD'a 100 bin TL bağışladı.

YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

AFAD'a şu ana kadar miktarı açıklanmayan yardımlar devam ederken, ünlü sanatçılar da harekete geçti. Haluk Levent başta olmak üzere Demet Akalın, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Yusuf Güney gibi birçok sanatçı depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. O isimlerden biri de Tarkan oldu. Ünlü sanatçının Afad'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

''Dualarımız milletimizle''

Yaptığı bu bağışla takdir toplayan sanatçı, "Elazığ'da olan ve başka kentlerimizde de hissedilen depremden dolayı vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Daha fazla acı haber almadan atlatmamızı umuyorum. Dualarımız milletimizle, ülkemle..." notuyla sosyal medya hesabından dayanışma mesajı paylaşmıştı.