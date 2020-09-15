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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın fotoğrafları Tinder'a düştü!

Son dönemde Instagram paylaşımlarıyla gündem olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, fotoğraflarının arkadaş bulma sitesine düşmesine isyan etti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın fotoğrafları Tinder'a düştü!
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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile 2013 yılında boşanan ve bir kızı olan Ayşegül Yıldız'ın fotoğrafları bir arkadaşlık sitesinde kullanıldı. 39 yaşındaki Yıldız, durumu farkeder etmez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

"Ne halt yiyorsanız kendi fotoğraflarınızla yapın"

Bir takipçisinin "Böyle bir hatunun Tinder'da ne işi var acaba?" mesajı üzerine durumu öğrenen Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından "Instagram harici başka hiçbir platformda hesabım yoktur. Fotoğraflarımı ve ismimi kullananlar hakkında da yasal işlem başlatılacak bilginize. DM'den uyararak bilgi veren herkese teşekkür ederim. Lütfen spamlayın bu sahtekarları. Kaç tane sahte Facebook hesabını bu şekilde kapattırdım. Yeter artık! Hangi birinizi bulayım. Ne halt yiyorsanız da kendi isminizle ve resminizle yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın" dedi.

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