Bekar olmanın avantajları ve faydaları nelerdir?

Çevrenizdeki arkadaşlarınız hayatının aşkını birer birer buluyor ve bu durum sizi derinden üzüyorsa siz henüz hayatın sürprizli yanlarını keşfetmemişsiniz! Önünüzde kocaman bir hayat var ve bu hayatı üzülerek heba etmek istemezsiniz değil mi? Elbetteki beyaz atlı prensin karşınıza çıkmasını bizde istiyoruz ve zamanı gelince çıkacağına adımız kadar da eminiz. Ancak beyaz atlı prens gelene kadar biraz eğlenmeye ve bekar olmanın avantajlarından yararlanmaya ne dersiniz?Elmaelma.com okurları için bekar olmanın en güzel yanlarını derledik. Pardon siz bekar mısınız? O halde bize katılabilirisiniz...

YENİ RANDEVULAR UFAK HEYECANLAR!

Evet geldik ilk maddemize bekar olmanın en güzel avantalarından birtanesi de yeni insanlar tanıyıp farklı dünyalar keşfedebilmektir. Sonuç itibariyle yanlızsınız hayatınızda biri yok. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmak size zamanla değerli dostluklarda kazandırabilir veya hayatınızın aşkı da karşınıza çıkabilir bunu unutmayın.

FLÖRT ETMEK

Bekar olmak yanına bir eşittir çekip özgürce flörtleşmek yazılabilir. İçinizde çocuksu bir heyecan barındıran flörtleşmek bekar olmanın en masum yanı diyebiliriz! Yanlızsınız ve hayatınızda kimse yok. Kendinize ayıracak bir sürü zamanınız var. Yeni insanlarla görüşüp yeni insanlar kazanmak varken kendinizi eve kapatıp depresyona sokmak falzasıyla anlamsız.

KENDİNİZLESİNİZ!

Aynaya bakın ve güçlü olduğunuzu söyleyin! Düşünsenize kendinize ayıracak bir sürü vaktiniz var. Oturup sürekli olarak yakınmak yerine neden yapmaktan sevdiğiniz şeyleri hayatınıza kazandırmıyorsunuz. Mesela uzun süredir kitap okuyamıyorsanız seç beğen al! Sessiz sakin bir yerlere gidip ya da evde sıcacık battaniyenize sarılıp bir kitap okuyabilir veya uzun zamandır merak ettiğiniz bir sporu deneyebilirsiniz. Unutmayın mutlu hissetmek için veya herhangi bir yerde vakit harcamak için bir sevgiliye ihtiyacınız yok!

ÖZGÜRLÜK ÖZGÜRLÜK ÖZGÜRLÜK!

Sevgili, ilişki, hayatınızda sürekli, birinin olması elbette çok güzel bir şey ancak en başta ne demiştik? Her şeyin bir zamanı var ve o zaman geldiğinde geriye baktığınızda keşke dememeniz için bekarlığınızı dolu dolu yaşamalısınız! Dünyayı mı gezmek isitiyorsunuz, gezin! Kısa süreli bir seyehate mi çıkmak istiyorsunuz çıkın! Çünkü hayatınızda biri olduğu zaman hep arkaya bakıp akılınızı geride bırakacaksınız ve yapacağınız şey size zevk vermeyecektir. Aynı zamanda birisiyle hayatı paylaşmak son derece zor olan sorumluluk gerektiriyor. İleride zaten biri hayatınıza girecek ve en azından bu zaman diliminizi doldu dolu değerlendin!

HAYATINIZA ODAKLANIN!

Hayatınızda herhangi birinin sorumluluğu yok ve siz bütün enerjinizi kendinize harcayabilmek için çok şanslı bir zamandasınız. O halde hayallerinize, iş hayatınıza, yaşamda veya nerede olmak istiyorsanız oraya odaklanın. Kontrolünüzü kaybetmemeli ve yaptığınız her işte ve amaçta doğru adımlarla ilerlediğinizden emin olmalısınız. Hayat 'deli dolu' çok güzel ama 'hangover' gibi yaşayarak da gitmiyor!

YAKIN ÇEVRENİZİ HER DAİM YANINIZDA TUTUN!

Evet bekarlık sultanlıktır demiştik! O halde sultanlık diliminizde mutluluğunuzu, heyecanınızı, enerjinizi sevdiklerinizle de paylaşın. Aileniz, arkadaşlarınız sizi seven sizi mutlu eden insanlara vakit ayırın ve beraber vakit geçirebileceğiniz keyifli organizasyonlar planlayın.