Tavuk göğsü nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

En lezzetli sütlü tatlılar arasında yerini alan tavuk göğsünün daha pratik olduğu düşünüldüğü için genellikle yalancı versiyonu yapılıyor. Ancak gerçek, içerisinde tavuk göğsü içeren tavuk göğsü yapmak sanıldığı gibi zor değil. Lezzetine inanamayacağınız tavuk göğsü tarifi için sizleri mutfağa alalım. İşte damak çatlatan tavuk göğsü tarifi!

Malzemeler:

1/2 adet tavuk göğsü

1 su bardağı su

1 litre süt

50 gram tereyağı

1 kahve fincanı mısır nişastası

1 kahve fincanı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilin

Nasıl yapılır?

Tavuk göğüs etini bir kaba alın ve üstüne geçecek kadar su doldurup, ağzını streç filme kapatın ve buzdolabına kaldırın. Bir gece boyunca bekletirseniz en iyi sonucu alırsınız ancak 4-5 saatlik bir bekleme süresi de yeterlidir. Sudan aldığınız tavuk etini elinizle didikleyin ve suyunu değiştirin. Bu işlemi yaklaşık 6-7 kere yapın ve her seferinde suyunu değiştirip, tekrar didikleyin. Bu tarifin en çok vakit alan kısmı tavuğu didikleme kısmı ancak bu aşamanın doğru bir şekilde yapılması lezzetine lezzet katıyor. Tavuk etleri tamamen liflerine ayrıldıktan sonra suyunu sıkın ve bir kenara alın. Bir tencereye sütü alın. Ayrı bir kabın içinde nişastayı, pirinç ununu ve vanilini karıştırıp, 1 bardak su ilavesi ile güzelce karıştırın.

Ocaktaki süte toz şekeri ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirme başlayın. Şekerli süt karışımı kaynama noktasına yaklaşınca, suda çözdürdüğünüz nişastalı karışımı çok yavaş bir şekilde ve tencereyi sürekli karıştırarak ilave edin. Muhallebi kaynamaya ve göbek atmaya başladıktan sonra, yaklaşık 5 dakika daha karıştırarak pişirin ve didiklediğiniz tavuk etlerini de ekleyin. Tekrar kaynayana dek karıştırarak pişirmeye devam edin. Yeterince kıvam aldığında ocağın altını kapatın ve tereyağını ekleyin. Önce bir el blenderı ile 3 dakika kadar tatlınızı çekin ve sonrasında bir el mikseri ile tatlınızı yaklaşık 3 dakika daha havalandırın. Kaselere boşaltın, tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bir gece beklettikten sonra tarçınla süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!