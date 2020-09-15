Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 3. kez maymun sahiplendiği öne sürüldü

Maymunuyla çektiği videolarla binlerce takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin daha önce baktığı iki maymununa el konuldu. Genç fenomenin son paylaşımda yasak olmasına rağmen yeni bir maymun sahiplendiği iddia edildi.

Maymun sahiplenip video çekmeye başladı

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Meriç İzgi, geçtiğimiz yıl annesi vefat eden bir maymunu sahiplendiği duyurmuştu. Maymunla birçok video çeken İzgi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne şikayet edilmiş ve maymunu elinden alınmıştı. Maymunun zorla elinden alındığı ileri süren İzgi, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istemişti.

2. maymununa el konmuştu

Meriç İzgi, Temmuz ayında ise yeni bir paylaşım yaparak elinden alınan Koko isimli maymununa kavuştuğunu duyurmuştu. Ancak fenomenin kavuştuğunu ileri sürdüğü maymunun Makak cinsi başka bir maymun olduğu ortaya çıktı. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi'nin ikamet ettiği Eyüpsultan'daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı 'Makak' cinsi maymuna el koymuştu.

3. kez maymun sahiplendi iddiası

Ancak 24 yaşındaki fenomenin 3. kez maymun sahiplendiği iddiası gündem oldu. Sosyal medya hesabından bir maymunla fotoğraf paylaşan fenomen, maymunun ilk sahiplendiği Koko olduğunu söyledi. Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı o maymunun Koko olmadığını fenomenin 3. kez maymun sahiplendiğini söyledi. Başta hayvanseverler olmak üzere binlerce kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra Maliye Bakanlığı'na da İzgi hakkında harekete geçmesi için davette bulundu.

Dava açmaya hazırlanıyor

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç İzgi ise "Hakkımda nefret söylemi yapan, kariyere yönelik zedeleyici paylaşımda bulunan ve izinsiz fotoğrafımı alıp yayınlayan tüm hesapları tespit ettim. Hepinizi dava edeceğim. Üstüne de tazminat açacağım" açıklamasında bulundu.