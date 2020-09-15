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Patlıcanlı tepsi kebabı nasıl yapılır enfes tadıyla mest ediyor!

Tam da mevsimindeyken enfes bir patlıcanlı tepsi kebabına ne dersiniz? Leziz mi leziz patlıcanlı tepsi kebabı pratik tarifiyle içeriğimizde...

Patlıcanlı tepsi kebabı nasıl yapılır enfes tadıyla mest ediyor!
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Patlıcanlı tepsi kebabı, zengin bir mutfağa sahip olan ilimiz Antep'e özgü yemeklerden biri. Hem hafif hem de lezzetli olan bu yemeğin yapılışı da oldukça kolay. Misafirlerinize, sevdiklerinize kolaylıkla hazırlayabileceğiniz patlıcanlı tepsi kebabına buyurun. İşte büyüleyici tadıyla patlıcanlı tepsi kebabı tarifi!

Patlıcanlı tepsi kebabı malzemeleri:

5 adet patlıcan
3 adet domates
5-6 adet sivri biber
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz

Köftesi İçin:

500 gram kıyma
4 diş sarımsak
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam toz kırmızı biber

Hazırlanışı:

Patlıcanları yıkayın ve kalın kalın dilimledikten sonra tuzlu suda acılarının çıkması için beklemeye alın. O sırada köftesi için gerekli olan kıymanın üstüne sarımsakları rendeleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekledikten sonra güzelce yoğurun. Yuvarlak bir fırın tepsisine tuzlu sudan çıkarıp durulayıp, süzdüğünüz patlıcanlardan bir dilim alın. Yoğurduğunuz kıymadan bir adet köfte şekillendirip önüne koyun. Bu şekilde bir patlıcan bir köfte olacak şekilde malzemeyi bitin.

Köfteler bittikten sonra kalan patlıcanları ortaya koyun. Üstüne irice doğranmış domatesleri ve biberleri koyduktan sonra biraz tuz serpin ve yağı üstlerine gezdirin. Üstünü pişirme kâğıdı ile kaplayın ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika boyunca pişirin. 40 dakikanın sonunda kağıdı alın ve üstleri kızarana dek yaklaşık 20 dakika da bu şekilde pişirin. Fırından alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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