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Sevgiliyle sürekli ayrılıp barışmak ilişkiye zarar verir mi psikolojik sorunlara yol açıyor!

Yeni yapılan araştırmalara göre ilişkilerde sık sık ayrılıp barışmak bir takım psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. İşte o sorunlar!

Sevgiliyle sürekli ayrılıp barışmak ilişkiye zarar verir mi psikolojik sorunlara yol açıyor!
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Bugünlerde ilişkilerinde ayrılıp barışmak oldukça sık rastlanılan bir durum. Gerek dizilerde gördüğümüz çiftler gerekse arkadaş veya akrabalarımızda gördüğümüz bu ayrılma ve barışmaya dayanan ilişkiler, çiftleri ayırmayan kötü olayların onların ilişkisini daha da güçlendirdiği konusunda bir yanılgıya düşmemize sebep oluyor. Aslında gerçek olan şey ise ilişkileri öldürmeyen şeyin güçlendirdiği değil, süründürdüğü.

Stabil ilişkiler daha sağlıklı

Missouri Üniversitesi’nde 500 yetişkin çift üzerinde yapılan bir araştırmada çiftlerin yüzde 60’ının sürekli ayrılıp barıştıklarının ortaya çıkmasının yanı sıra daha stabil bir ilişkisi olan çiftlerle kıyaslandıklarında bu çiftlerin arasında bağlılık ve iletişim eksikliği olduğu fark edildi. Ayrıca bu tarz “ayrıl-barış” ilişkilerin her iki tarafta da depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açtığı da tespit edildi

İlişkiye zarar veriyor

Araştırmalara göre ayrılıklar genellikle hararetli bir tartışmanın veya ihanetin ardından yaşanırken iki taraf da birbirinden kopamadığı için barışılıyor. İlişkiyi daha ciddiye alan taraf diğer tarafın ilişkiye zarar verecek olan davranışlarını karşı tarafı kaybetme korkusu yaşadığı için tolere etmekte.

Depresyona sebep oluyor

Ufak bir tartışmanın ardından tarafların birbirlerine olan güvenlerini sorgulaması ve karşı tarafa yetemediklerini düşünmeye başlamaları onları ayrılığa sürükleyebilirken kıskançlıktan kaynaklanan endişe ve kavgalar da kişide depresyona sebep olabiliyor.

Cinsel tutku tekrar biraraya getiriyor

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve mutsuzluk veren bir ilişkinin büyük zararlar verebileceğini belirten psikologlar, ayrılıp barışma üzerine kurulu ilişkilerde tarafların birbirleriyle anlaşamasa dahi barışmalarının nedeninin birbirlerine karşı besledikleri cinsel tutku olabileceğini belirtiyor. Psikolog Madeleine Mason Roantree, bu tarz ilişkilerin duygusal ve fiziksel suistimale dayanan ilişkiler olduğunu açıklıyor ve tarafların birbirinden ayrı kalamadığını fakat beraber olduklarında birbirlerine kötü geldiklerinin de altını çiziyor.

Neden ayrıldığınızı unutmayın

Ayrıldığınız kişiyle tekrar bir araya gelme ihtimaliniz olduğunda kendinize hatırlatmanız gereken tek bir şey var, o da o kişiyle daha önce neden ayrıldığınız. Eğer ortada bir barışma ihtimali varsa öncelikle eski sevgilinizle ilişkinizde nelerin yanlış gittiğini konuşmalı ve aynı sorunları tekrar yaşayıp yaşamayacağınızı anlamalısınız.

 

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