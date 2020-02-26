Kahvaltılık sos nasıl yapılır leziz mi leziz!

Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıda ekmeküstüne sürerek tüketeceğiniz bu şahane lezzet damaklarınıza adeta şenliği yaşatacak. Hem ekonomik hem de pratik olan bu lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kahvaltılık sos tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1,5 kilogram domates, 4 adet kapya biber, 6 adet sivri biber, 5 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sirke, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1/2 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tutam maydanoz

Hazırlanışı:

Domateslerin kabuklarını soyup, robottan geçirin. Robotta çektiğiniz domatesleri bir tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kapya ve sivri biberleri de robottan çekip kaynamaya başlayan domateslerin içine ilave edin. Ezilmiş sarımsakları da ekledikten sonra suyunu çekmeye bırakın. Suyunu çekip koyulaşmaya başladıktan sonra sirke, zeytinyağı ve tuzunu ilave edip, ocağın altını kapatın. Son olarak ince doğranmış maydanozları da ilave ettikten sonra karıştırın.

Saklamak istediğiniz kavanozlara kahvaltılık sosunu doldurun ve kapaklarını kapatıp ters çevirin. Soğuduktan sonra kahvaltılarda, ekmek üstüne sürerek servis edebilirsiniz.