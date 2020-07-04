Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı bağırabildiğim için kurtuldum!

Sevilen oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekandan çıktıktan sonra basın mensuplarına konuşan oyuncu, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını anlattı.

"Kadına şiddetin hiçbiri kabul edilemez"

Milliyet'te yer alan habere göre: Son günlerde herkesin konuştuğu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu Biricik, "Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" dedi.

"Benim de yaşadığım cinsel tacizler var"

Burcu Biricik, muhabirlerin "Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Gelmedi ama hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz; sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef. Her kadına sorun, başına gelmeyen yoktur; dolmuşta, metrobüste gelmiştir. Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak, kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet"

"Bağırıp insanlardan yardım istedim"

"Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden kurtuluruz."