Uzun süreli ilişkilerin bitme nedenleri neler ihtiyaçlarınızın değişmesi etken!

Uzun süren ve evlilikle taçlandırılan ilişkilerin de sonu ayrılık olabiliyor. Birlikte olunan kişiye garanti olarak bakmak, gerçekten aşık olmamak, ihtiyaçların değişmesi gibi nedenlerle uzun süren evlilikler bitebiliyor. Her ilişkide zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşanabilir bu noktada elmaelma.com okurları için uzun ilişkilerde yaşanan en yaygın sorunları bir araya getirdik. İşte uzun süren ilişkileri bitiren nedenler...

Gerçekten aşık olmamak

Birinden hoşlanmak ve ona deli gibi aşık olmak birbirinden farklı şeyler. Biz bunları sık sık karıştırırız. Uzun süreli ilişkisi olan insanlar bir insanın yanında rahat olmakla aşık olmayı birbirine karıştırabiliyor. Böyle durumlarda genellikle insanlar evlendikten sonra gerçekten aşık olmadıklarını anlarlar. Bunu fark ettiklerinde de ne yazık ki iş işten geçmiştir.

İlişkinin başında fazla tutkulu olmak

Araştırmalar, gösteriyor ki ilişkinin başında çok fazla tutkulu olan çiftler evlendikten sonra boşanmaya meyilli. Birbirinizi ilgiye boğmayı bırakıp yaptığınız sürprizlerin artık partnerinizi şaşırtmaması evlilikten sonra işin daha sıkıcı bir hal almasına sebep olur.

Partnere garanti gözüyle bakmak

Parterinizin kendini özel hissetmesi için farklı yollar bulmanız genç ve aşıksanız kolaydır. Sizin için ne kadar önemli olduğunu ona ifade etmek sizi zorlamaz. Hayatınızda böyle biri olduğu için çok mutlusunuzdur ve onu kaybetmemek için elinizden geleni yaparsınız. Evlendiğinizde ise partnerinizi garanti olarak görmeye başlarsınız. Onu önceki kadar sık takdir etmezsiniz ve ne yazık ki aranızda yavaş yavaş bir mesafe oluşmaya başlar.

İlişkideki ihtiyaçlarınızın değişmesi

İnsanlar ve dolayısıyla da ihtiyaçları zaman içinde değişir. Ya partnerinizle beraber büyür ve ortak bir geleceğe odaklanırsınız ya da kendinize ve kendi hedefleriniz önceliğiniz olur. Evlilik güzeldir fakat beraberinde sabır, sadakat ve aşk gerektirir. Bu yüzden insanlar evlendikten sonra sorumluluklar altında eziliyormuş gibi hissederler ve bu yüzden de kendilerine ve kendi amaçlarına odaklanmak için boşanmak isterler.

Partnerinizin farklı bir yönünü keşfetmek

Uzun süredir ilişkinizin olması partnerinizi tamamen tanıdığınız anlamına gelmez. Evlenip aynı evde yaşamaya başlamanızla beraber partnerinizin her gün iyi ya da kötü yeni bir özelliğini keşfedersiniz. Sadakatsizlik, dürüst olmamak, maddi sorunlar, güvensizlik, fazla sahiplenme evliliği boşanmaya sürükleyen sonradan fark edilen en önemli özelliklerdir.

Durulma isteğiyle evliliği karıştırmak

Aşk haricinde herhangi bir nedenden dolayı evlenmek evliliğinizin yürümesini sağlamaz. Çok uzun bir zamandır beraber olduğunuz biriyle sırf yeniden birini bulup aynı süreçlerden geçmemek için evlenmek doğru bir sebep değildir. Bunu yaparak sadece kendinizi ve partnerinizin zamanınızı harcamış olursunuz. Evliliğinizde aşk olmadığı için bitmeye mahkum olur. Herkes bir gün durulmak ve evlenmek ister fakat bunu yaşıtlarınızın baskısı ya da toplum beklentileri için yapmamalısınız. Evliliği bir bisiklete benzetirsek partnerler de onun tekerleği gibidir, bisikletin o yolda gidebilmesini sağlamak adına kendilerini adamış iki eşit tekerlek. Bu yüzden eğer siz ya da partneriniz hazır değilseniz içinizdeki sesi dinlemek en doğrusudur.

Düşündüğünüz gibi uyumlu olmamak

Çoğumuzun konu ilişkiler veya evlilik olduğundan gerçekçi olmayan beklentileri vardır. Yıllarca beynimizi yıkayan gerçeğe en ufak bir yakınlığı olmayan filmler yüzünden evlilik denilince kafamızda "Mükemmel ve mutlu bir hayat" resmi oluşur. Filmlerdeki gibi partneriniz cümlelerinizi sizin aklınızı okurmuşçasına tamamlayamaz ya da sevdiğiniz her şeyi aklında tutamaz. Her gününüz şahane geçemez. Partnerinizin veya sizin biraz kendinizi dinleme ihtiyacı hissettiğiniz günler olabilir. Unutmayın ki evlilikler anlayışlı olmak üzerine yürür.