Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz çifti ayrılık kararı aldı!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi, iş insanı Berk Suyabatmaz ile ayrılık kararı aldı. Mutlulukları sadece 8 ay süren ünlü çift, yollarını dostça ayırdı.

Dost kalarak ayrıldılar

Hürriyet'in haberine göre, Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz çifti, koronavirüs tedbirlerinin kalkmasının ardından Çeşme'ye gitti. 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar verdi. Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Bodrum'da yakın arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.

İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırırken birbirlerini takipten çıkmadı.