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Merve Sanay göğüslerinin son halini gören şaşırdı ikinci ameliyat sonrası...

Göğüslerini büyütmek için ikinci kez ameliyat olan Merve Sanay'ın ameliyat sonrası son hali 'Yok artık' dedirtti! Göğüslerini büyütmek isterken şoke etti!

Merve Sanay göğüslerinin son halini gören şaşırdı ikinci ameliyat sonrası...
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Göğüslerini büyütmek için ikinci kez bıçak altına yatan sosyal medya fenomeni ve DJ Merve Sanay'ın göğüs estetiği sonrası son hali şoke ett! Göğüslerini büyütmek isterken ameliyat sonrası yaptığı paylaşım photoshop olup olmadığı sorgulandı. Göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan Merve Sanay, göğüs estetiği sonrası yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

2.kez gögüs ameliyatı oldu 

Sosyal medya fenomeni ve DJ Merve Sanay göğüslerini büyütmek için ikinci kez bıçak altına yattı! Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Merve Sanay ikince kez göğüs estetiği ameliyatı oldu. İkinci göğüs estetiği operasyonu sonrasında paylaşım yapan Merve Sanay'ın olduğundan daha büyük görünen göğüslerinin phothoshop olduğu iddia edildi. Daha önce bir kere daha göğüs büyütme operasyonu yaptıran Merve Sanay göğüslerini dah da büyütmek için ikinci kez göğüslerine estetik yaptırdı. İşte Merve Sanay'ın son paylaşımı...

merve sanay son hali

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