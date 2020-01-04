Yüzü inceltmenin yolları neler ördek dudak hareketini deneyin!

Yuvarlak hatlara sahip bir yüzünüz var ve yanaklarınız çok dolgunsa bu haber size göre. Yanaklarınızı inceltmek ve daha estetik görünüme kavuşturmanız için yüzünüzü zayıflatacak 8 hareketi hazırladık. Üstelik oturduğunuz yerden bunları kolayca yapabileceksiniz. İşte yüzü incelten 8 egzersiz hareket...

Ördek dudak hareketi

Bu hareket yanaklarınızdaki ana kasları çalıştırır. Dudaklarınızı büzüp kapatın ve açın. Bu hareketi yaparken dudaklarınızı ileriye doğru ittiğinizden emin olun ki kaslarınız çalışsın. Bunu 15 dakika boyunca tekrarlayın.

Gülümseyin

Ağzınızı gülümseyecekmiş gibi açın fakat üst dudağınızla üst dişlerinizi kapatın. Bunu yaparken de işaret parmaklarınızı elmacık kemiklerinize koyun ve yukarı doğru itin. Bu şekilde 30 saniye boyunca durun.

Dudağınızı sağa sola yamultun

Bir şeyden tiksiniyormuşçasına dudağınızı yamultun. Dudağınızı çenenizin önce bir tarafına doğru kaydırın daha sonra da öteki tarafa. Bu aynı zamanda boyun kaslarınızı da çalışrtırır. Bunu 15 dakika boyunca tekrarlayın.

Balık dudak hareketi

Bu hareketi çocukluğumuzdan beri biliriz. Yanaklarınızı içeri çekerek dudaklarınızı öne çıkartın. Daha sonra kafanızı arkaya eğip çenenizle tavana doğru uzanmaya çalışın. 10 saniyelik periyotlarla 15 kez tekrarlayın.

Gözlerinizi sıkıca kapatın

Gözlerinizi sıkıca kapatmanın da yanaklarınızdaki yağları yakmaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? 3 saniye boyunca gözlerinizi sıkıca kapayın ve açın. Bunu 15 kez tekrarlayın.

Çenenizi oynatın

Alt çenenizi üst tarafa doğru oynatın. Bunu yapabildiğiniz kadar üste doğru yapmaya çabalayın. Bu hareketi 15 kez tekrar edin.

Öpücük atın

Hayali bir arkadaşınızı yanaklarından öpüyormuş gibi bir sağa bir sola öpücük atın. Bunu da 15 kez tekrar edin.

Ağzınızı açıp kapayın

Dilinizi alt dişlerinize dayayıp ağzınızı açabildiğiniz kadar açın. Bunu 15 kez tekrar edin.