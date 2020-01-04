search menu
search
close

Seksin faydaları neler olumlu düşünmeyi sağlıyor!

Sağlıklı bir cinsel hayat tüm insanlar için önem arz ediyor. Sevişmek olumlu düşünmenin de anahtarı oluyor. İşte sevişmenin bilmediğiniz faydaları!

Seksin faydaları neler olumlu düşünmeyi sağlıyor!
-A A+

Sevişmek sadece cinsel dürtülerin tatmin etmekle kalmıyor, ruhu ve bedeni de doyurmaya yardım ediyor. Üstelik sevişmenin sağlığa da çok önemli faydaları var. Sevişmenin sağlığa faydalarını içeriğimizde...

Sakinlik hissi veriyor

Cinsellik beyinde endorfin üretimini arttırır. Bu kimyasal molekül, dopamin ve serotininle birlikte zevk hormonları olarak sakinlik verir tatmin hisleri yaratır. Cinsel ilişki keyif maddesidir; Endorfin, serotonin ve dopamin coşku yaratır.

Acı eşiği yükselir

Cinsel ilişki acıları azaltır. Cinsel tatmin acı eşiğini yükseltir. Bu da endorfinin etkilerinden biridir.

Kasları gevşetiyor

Sevişmek kasları gevşetir. Okşanmaların yarattığı mekanik etkiyle, haz alınan uyarılmalar vücuda yayılır. Derideki hassas alıcılardan uyarılar iliklere ve beyne taşınır. Beyinden gelen emirle kaslar gevşer. Sevişmenin gevşetici etkisi, kas çekilmelerinde meydana gelen acıları da hafifletir.

Kalp krizi riskini azaltır

Cinsel ilişki kalbi çalıştırır. Cinsel uyarının en yüksek noktasında kalp atışı dakikada 110–180'e çıkar. Kalp krizini önlüyor. Yapılan araştırmalar, sevişmenin özellikle erkeklerde kalp krizi riskini azalttığı ortaya koydu.

Zayıflatıcı etki

Kendinizi daha formda hissettirir. Sevişme sırasında harcanan kalorinin zayıflatıcı etkisi vardır. 20 dakikalık bir ilişkide 200 kalori kaybedilir. Bu yarım saat tenis oynamakla eşdeğerdir. 

Regl takvimini düzene sokar

Düzgün bir cinsel hayat hormonal dengeyi korur ve adetin düzenli olmasını sağlar. Düzenli orgazm yaşayan kadınlar kanlarındaki endorfin miktarından dolayı düzenli ve ağrısız adet görürler.

Olumlu düşünmeyi sağlar

Orgazm sonucu serbest kalan enerji, olumsuz düşüncelerin ve takıntıların oluşmasını önleyip olaylara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmayı sağlar.

Sevişmek bağırsakları çalıştırır

Cinsel ilişki sırasında karın kaslarının kasılması, derinlere kadar etkisini gösteren bir masaj gibidir. Bunun bağırsaklar üzerinde laksatif etkisi olur. 

Seks yapmak depresyon riskini azaltır

Bir araştırma sonucunda, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmayan kadınların depresyon geçirme riski, diğerlerine göre daha düşük çıktı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu dekorasyon hataları evinizi ucuz gösteriyor! Bu dekorasyon hataları evinizi ucuz gösteriyor!
Dekorasyon
Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu! Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Yüzünüzü doğal yöntemle inceltmenin formülü burada!
Yüzünüzü doğal yöntemle inceltmenin formülü burada!
Erkeklerin ilgisini çekmenin 5 yolu!
Erkeklerin ilgisini çekmenin 5 yolu!
Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı!
Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı!
Vücutta detoks etkisi yaratıyor!
Vücutta detoks etkisi yaratıyor!
Tuvana Türkay'dan sitem dolu sözler!
Tuvana Türkay'dan sitem dolu sözler!
Bu meyve hastalıkların ilacı!
Bu meyve hastalıkların ilacı!
"Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!
"Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!
Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı!
Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı!
Yorumlar