Seksin faydaları neler olumlu düşünmeyi sağlıyor!

Sevişmek sadece cinsel dürtülerin tatmin etmekle kalmıyor, ruhu ve bedeni de doyurmaya yardım ediyor. Üstelik sevişmenin sağlığa da çok önemli faydaları var. Sevişmenin sağlığa faydalarını içeriğimizde...

Sakinlik hissi veriyor

Cinsellik beyinde endorfin üretimini arttırır. Bu kimyasal molekül, dopamin ve serotininle birlikte zevk hormonları olarak sakinlik verir tatmin hisleri yaratır. Cinsel ilişki keyif maddesidir; Endorfin, serotonin ve dopamin coşku yaratır.

Acı eşiği yükselir

Cinsel ilişki acıları azaltır. Cinsel tatmin acı eşiğini yükseltir. Bu da endorfinin etkilerinden biridir.

Kasları gevşetiyor

Sevişmek kasları gevşetir. Okşanmaların yarattığı mekanik etkiyle, haz alınan uyarılmalar vücuda yayılır. Derideki hassas alıcılardan uyarılar iliklere ve beyne taşınır. Beyinden gelen emirle kaslar gevşer. Sevişmenin gevşetici etkisi, kas çekilmelerinde meydana gelen acıları da hafifletir.

Kalp krizi riskini azaltır

Cinsel ilişki kalbi çalıştırır. Cinsel uyarının en yüksek noktasında kalp atışı dakikada 110–180'e çıkar. Kalp krizini önlüyor. Yapılan araştırmalar, sevişmenin özellikle erkeklerde kalp krizi riskini azalttığı ortaya koydu.

Zayıflatıcı etki

Kendinizi daha formda hissettirir. Sevişme sırasında harcanan kalorinin zayıflatıcı etkisi vardır. 20 dakikalık bir ilişkide 200 kalori kaybedilir. Bu yarım saat tenis oynamakla eşdeğerdir.

Regl takvimini düzene sokar

Düzgün bir cinsel hayat hormonal dengeyi korur ve adetin düzenli olmasını sağlar. Düzenli orgazm yaşayan kadınlar kanlarındaki endorfin miktarından dolayı düzenli ve ağrısız adet görürler.

Olumlu düşünmeyi sağlar

Orgazm sonucu serbest kalan enerji, olumsuz düşüncelerin ve takıntıların oluşmasını önleyip olaylara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmayı sağlar.

Sevişmek bağırsakları çalıştırır

Cinsel ilişki sırasında karın kaslarının kasılması, derinlere kadar etkisini gösteren bir masaj gibidir. Bunun bağırsaklar üzerinde laksatif etkisi olur.

Seks yapmak depresyon riskini azaltır

Bir araştırma sonucunda, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmayan kadınların depresyon geçirme riski, diğerlerine göre daha düşük çıktı.