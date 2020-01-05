Solunum yolu enfeksiyonu neden olur eller en büyük sebebi!

Özellikle kış aylarında sık sık yapılan doktor ziyaretlerinde ortaya çıkan hastalıkların başında solunum yolu enfeksiyonu geliyor! Salgının arttığı bu dönemlerde dikkat edilmesi gerekenler hakkında Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar elmaelma.com okurlarını şu şekilde uyarıyor.

Hastalığın viral mi yoksa bakteriyel mi olduğu bilinmeden ve doktora danışmadan, bilinçsiz şekilde antibiyotik kullanılmaması gerekiyor! Virüsler antibiyotikle tedavi edilmez, antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı olarak da biliniyor. Bu haftalarda görüyoruz ki ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu salgını var. Bunların önemli bir kısmı viral hastalıklardan kaynaklanıyor. Bu salgına karşı korunmak için yapabileceğimiz bazı şeyler mevcut. Bunların başında kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak geliyor. Havalar soğuk diye alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyoruz ancak bu durum enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor.

Dikkat eller enfeksiyon alanı

Dizdar, “İkinci en önemli şey de el yıkamak” diyor ve uyarıyor: “Gün içerisinde evin dışında temas ettiğimiz her yerde yüksek miktarlarda enfeksiyon ajanı bulunuyor. Dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka elimizi yıkamak gerekiyor. Elleri sık sık yıkamak en etkili korunma yöntemi. Özellikle yeni doğanlar, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar yüksek risk altındadır.” dedi.

En etkili yol dinlenmekten geçiyor

Tedavi olarak ilk seçenek semptomatik ilaçlar, bol sıvı tüketmek, taze meyve-sebze yemek ve istirahattir. Ateş olmadığı veya üzerine bakteriyel bir enfeksiyon eklenmediği sürece antibiyotik konusunda çok acele edilmemeli. Burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile başlayan bu hastalıkta takiben boğaz ağrısı gelişir.