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Hadise konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı edepsizlik sizin kafanızda!

Ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Hadise konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı edepsizlik sizin kafanızda!
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Şarkıcı Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Hadise, "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazdı.

Mevlana'nın sözünü paylaştı 

Ünlü şarkıcı, Twitter mesajında bir de Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü paylaştı.

Hadise konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı edepsizlik sizin kafanızda!

Konserinde giydiği elbise dikkat çekmişti

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı Hadise, yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.Hadise paylaşımına, "Yeni yıla sahnede dans ederek, şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye! İyi ki varsınız!" notunu düşmüştü.

 

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