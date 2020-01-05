Mine Tugay spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkarak poz veren ünlü oyuncu bu anları "Ev pratiğimi ihmal etmiştim' notunu düşerek paylaştı.

''Ev pratiğini ihmal etmişim''

Paylaşımında, evdeki çalışmalarını ihmal ettiğini ifade eden güzel oyuncu, amuda kalktığı anları Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Tugay, paylaşımına, "Ev pratiğimi ihmal etmiştim. O birkaç saniye o kadar kıymetli ki benim için..." notunu düştü.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.41 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.