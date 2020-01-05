search menu
search
close

Üçgen kek nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Evde hızlı bir şekilde yapabileceğiniz 'üçgen kek' tarifini hazırladık! Tatlı krizlerinizde kısa sürede bu lezzeti evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Üçgen kek nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!
-A A+

Evde ister misafirlerinize ister anlık tatlı krizlerinizde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetine doyum olmayan üçgen kek tarifini hazırladık! Sizin için hazırladığımız bir kaç dakikada hazır olan bu tarifi sizde evlerinizde deneyebilirsiniz! Ee hadi öyleyse başlayalım...

Malzemeler; 2 adet yumurta, 3/4 su bardağı toz şeker, 1/4 su bardağı sıvı yağ, 1/4 su bardağı ılık su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 1/4 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı hindistan cevizi yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Beyazlarına toz şeker ekleyip, şeker iyice eriyene dek mikserle çırpın. Ardından sarılarını da ekleyip, 2 dakika kadar daha çırpın. Yağını ve suyunu da ekleyin ve 1 dakika daha çırpın. Kabartma tozu, vanilya ve unu da ekleyin, un içinde kaybolana dek karıştırın.

Kare bir borcamı güzelce yağlayın ve hazırladığınız kek karışımını içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kek fırında pişerken, sosunu hazırlayın. Sos için gerekli olan malzemeleri, küçük bir sos tavasına alın ve kaynayana dek karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Keki fırından aldıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve önce kareler olacak şekilde 4’e sonra da her bir kareyi köşeden köşeye, 2 adet üçgen olacak şekilde ikiye bölün. Böylece 8 adet üçgen kek elde edeceksiniz.
Her bir üçgenin kenarlarını önce çikolata sosuna, sonra da hindistan cevizini bol bol etrafına dökerek servise sunabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Fazla tüketildiğinde tam bir düşman! Fazla tüketildiğinde tam bir düşman!
Sağlık
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Baharatlı peynir topları Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Baharatlı peynir topları
Lezzet
En Güncel Galeriler
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Böylesini hiç yemediniz: Balık köftesi tarifi
Böylesini hiç yemediniz: Balık köftesi tarifi
Cilt kırışıklıklarından kurtulmanın sırrı burada!
Cilt kırışıklıklarından kurtulmanın sırrı burada!
Emina'dan bomba Mustafa Sandal açıklaması: Boşandık eve gidip...
Emina'dan bomba Mustafa Sandal açıklaması: Boşandık eve gidip...
Hadise eleştirilere ateş püskürdü: Edepsizlik sizin kafanızda!
Hadise eleştirilere ateş püskürdü: Edepsizlik sizin kafanızda!
80'lik kocasından kaçan Meltem sessizliğini bozdu!
80'lik kocasından kaçan Meltem sessizliğini bozdu!
'Süper yenge' son paylaşımıyla adeta nefes kesti!
'Süper yenge' son paylaşımıyla adeta nefes kesti!
Kışın bu hastalıkta antibiyotik bile işe yaramıyor!
Kışın bu hastalıkta antibiyotik bile işe yaramıyor!
Bu dekorasyon hataları evinizi ucuz gösteriyor!
Bu dekorasyon hataları evinizi ucuz gösteriyor!
Yorumlar