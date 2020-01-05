Üçgen kek nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Evde ister misafirlerinize ister anlık tatlı krizlerinizde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetine doyum olmayan üçgen kek tarifini hazırladık! Sizin için hazırladığımız bir kaç dakikada hazır olan bu tarifi sizde evlerinizde deneyebilirsiniz! Ee hadi öyleyse başlayalım...

Malzemeler; 2 adet yumurta, 3/4 su bardağı toz şeker, 1/4 su bardağı sıvı yağ, 1/4 su bardağı ılık su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 1/4 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı hindistan cevizi yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Beyazlarına toz şeker ekleyip, şeker iyice eriyene dek mikserle çırpın. Ardından sarılarını da ekleyip, 2 dakika kadar daha çırpın. Yağını ve suyunu da ekleyin ve 1 dakika daha çırpın. Kabartma tozu, vanilya ve unu da ekleyin, un içinde kaybolana dek karıştırın.

Kare bir borcamı güzelce yağlayın ve hazırladığınız kek karışımını içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kek fırında pişerken, sosunu hazırlayın. Sos için gerekli olan malzemeleri, küçük bir sos tavasına alın ve kaynayana dek karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Keki fırından aldıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve önce kareler olacak şekilde 4’e sonra da her bir kareyi köşeden köşeye, 2 adet üçgen olacak şekilde ikiye bölün. Böylece 8 adet üçgen kek elde edeceksiniz.

Her bir üçgenin kenarlarını önce çikolata sosuna, sonra da hindistan cevizini bol bol etrafına dökerek servise sunabilirsiniz.