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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! O anları sosyal medyadan paylaştı

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Alkan, burnundan ve ses tellerinden ameliyat olduğunu açıkladı. Alkan, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! O anları sosyal medyadan paylaştı
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YouTube’daki kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, takipçilerine ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Burun ameliyatı oldu

Daha önce bir kez ameliyat olduğunu dile getiren Alkan, “Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı” diye konuştu.

"Ses tellerimden kist ameliyatı olacağım"

Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 senedir şarkı söyleyemediğini belirten Alkan, paylaştığı videoda “Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım” dedi.

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