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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı!

Türk televizyonlarına damga vuran dizilerden Hayat Bilgisi'nde Barbie karakteriyle tanınan İpek Erdem, kısacık saçlarını mora boyattı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem yeni imajıyla şaşırttı!
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Bir dönemin ünlü oyuncusu İpek Erdem'in değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayat Bilgisi'ndeki karakteriyle hafızalara kazınan 36 yaşındaki İpek Erdem, beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirdi. İçsel bir yolculuğa çıktığını söyleyen oyuncunun son görüntüsüyle hayranlarını yine şaşırttı.

Yeni imajını paylaştı

Erdem, 54 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını gösterdiği pozlarını paylaştı. Kısacık saçlarını mor renge boyayan Erdem'in gönderisi hayranlarından büyük ilgi gördü.

İşte İpek Erdem'in yeni imajı...

İpek Erdem kimdir?

İpek Erdem, 1984 yılında Bursa’da doğmuştur. Baba tarafından aslen Elazığ’lıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosunda Kazım ile Havva, Osmaniye Kültür Merkezinde ise Hansel ve Gratel adlı oyunlarda yer aldı. İlk oyuncululuk deneyimini Hayat Bilgisi dizisi ile yaşayan İpek Erdem, Karınca Yuvası, Aşk Kapıyı Çalınca, Elveda Rumeli, Aman Annem Görmesin, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin ve Eve Dönüş dizilerinde rol almıştır. İpek Erdem şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Şermin karakterine hayat vermektedir. İpek Erdem, 1.70 metre boyunda ve 55 kilodur.

 

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