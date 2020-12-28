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Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı aldığı kilolar şoke etti!

Sevilen sanatçı Lana Del Rey, dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, sargılı kolu ve aldığı kilolarıyla görenleri şoke etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı aldığı kilolar şoke etti!
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Sevilen sanatçı Lana Del Rey, dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, sargılı kolu ve aldığı kilolarıyla dikkat çekti.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

35 yaşındaki ünlü sanatçı Lana Del Rey'in son hali görenleri şaşırtıyor. Aldığı kilolarla tanınmaz hale gelen ünlü şarkıcı son zamanlarda tanınmaz halde. 

ALDIĞI KİLOLAR VE KOLUNDAKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

Dünya çapında birçok hiti olan Lana Del Rey'in kolunun sargılı olmasıyla ve aldığı kilolarla görüntülenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

SEVGİLİSİYLE FLÖRT UYGULAMASI YOLUYLA TANIŞMIŞTI

Lana Del Rey, 31 yaşındaki müzisyen Clayton Johnson ile bu yılın başlarında bir flört uygulamasıyla tanıştıktan sonra nişanlandığını açıklamıştı.

İşte Lana Del Rey'in son hali;

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