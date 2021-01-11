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Gece sık sık uyanmanın sebepleri neler huzursuz bacak sendromu nedenlerinden biri!

Geceleri uykunuzu bölen ve sık sık uyanmanıza neden olan şey huzursuz bacak sendromu olabilir. Geceleri uyanmanıza neden olan faktörleri açıkladık!

Gece sık sık uyanmanın sebepleri neler huzursuz bacak sendromu nedenlerinden biri!
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Kimi zaman uyku apnesi, kimi zaman stres kimi zaman da sıcak havalar nedeniyle gece sıkça uyanabiliyoruz. Uykunuzu bölen faktörlerden biri de huzursuz bacak sendromuna sahip olmanız olabilir. Sebebi ne olursa olsun sağlıklı bir yaşam için uyku kalitenizi bozan şeyin ne olduğunu tespit etmek önemli. İşte geceleri sık uyanmanızın nedeni olabilecek durumlar...

Huzursuz bacak sendromu

İlaçlar nedeniyle bazen de nedensiz olarak ortaya çıkan huzursuz bacak sendromunda, kişi bacağını rahatsız ve huzursuz hisseder ve bu nedenle sık uyanır.

Fazla yedikten sonra uyumak

Ağır ve fazla yemek yemek ya da geç saatte yenilen yemekten hemen sonra uyumak, kişinin gece uyanmasına neden olabilir.

Sıcak havalar

Aşırı sıcak havalar veya kışın çok sıcak bir ortamda uyumak uykunuzu bozabilir. Genelde sabaha karşı saat 3.00 gibi vücut kendi sıcaklığını düşürerek enerji harcamasını azaltmaya çalışır. Ancak ortam fazla sıcaksa kişi uyanır.

Jet lag

Uzun uçak seyahatleri sonucunda kişinin gece gündüz kavramı karışabilir. Özellikle saat farkının çok olduğu ülkelere gidişte kişi birkaç gün oranın saatine göre değil, geldiği ülkenin saatine göre uyanır.

Uyku apnesi

Burun ya da ağız solunumunun 10-40 saniye durmasıdır. Ancak karın kası hareketleri devam eder ve hasta nefes alıyormuş gibi görünür. Kişi gecede 300 kez bu durumu yaşayabilir. Bu durum da sık uyanmaya neden olabilir.

Stres

Stresli dönemlerde sık uyanma çokça görülür. Ertesi gün stresimizin yüksek olacağı her hangi bir problem var ise uyku kalitemiz bozulur. Sınav, iş görüşmesi, iş yerinde tartışmalı ortam, eşle çatışma bunlardan bir kaçıdır.

 

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