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Bulut ekmek tarifi kahvaltıda eşsiz lezzet!

Bulut ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarında yeni bir lezzet mi arıyorsunuz? Bu tarif tam da size göre!

Bulut ekmek tarifi kahvaltıda eşsiz lezzet!
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Bulut ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınız eşsiz lezzeti olacak bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER: 

3 adet yumurta
3 yemek kaşığı labne
1 çay kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını dikkatlice ayırın.Beyazlarının üstüne kabartma tozunu ekleyin ve köpük haline gelene dek mikserle çırpın.Yumurta beyazlarından köpük kıvamında bir harç elde edin.Köpük olmuş yumurta beyazlarına sarılarını ve labne peynirini ekleyin.Spatula ile beyazlarını söndürmeden karıştırın.Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine bir kaşık yardımıyla öbek öbek paylaştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 6-7 dakika pişirin.Fırından alın ve ister sade olarak isterseniz sandviç haline getirerek servis edin. Afiyetler olsun!

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