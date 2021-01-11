Şans getiren çiçekler hangileri lilyum para ve bereket getiriyor!

Evlerde dekorasyonun bir parçası olarak görülen çiçek ve bitkiler, ortamın havasını temizler, güzel kokular yayar. Bazı bitkiler ise bunun yanı sıra evimize bolluk, bereket, şans, iyi enerji ve iç huzuru çekerler. Evinizde şansı, huzuru, mutluluğu, sağlığı artırmak için bu çiçekleri kullanın...

Gül ve Şakayık

İyi şans, iyi sürprizler, sadakat ve şefkat için gül ve şakayık çiçeklerininden yana tercihinizi kullanın. Beyaz olanlar sadakati ve şefkati, kırmızılar ise şansı ve iyi sürprizleri hayatınıza taşır.

Lilyum

Evinizin dekorasyonunda bol para ve bereket çektiğine inanılan lilyum çiçeğini kullanabilirsiniz.

Mimoza

Evinizde ve iş yerinizde kullandığınız mimozalar başarınızı artırır ve zirvede kalma sürenizi uzatır.ü

Karanfil

Evinizde romantizm yaratmak için yatak odanızda beyaz karanfil bulundurun. Beyaz karanfil, sakinlik ve huzurun yanı sıra romantizmin enerjisini de size yansıtacaktır.

Krizantem

Krizantem ya da kasımpatı ise evinize neşe enerjisini çeker. Hanede mutluluğu attırır. Gevşeyerek, stresten uzak kalmanızı sağlar ve huzur verir.

Yeşil yapraklı bitkiler

Yeşil; büyümenin, gelişmenin ve sağlığın rengidir. İnsanlarda sağlık, tazelik ve şansı artırır.

Orkide

Orkide çiçekleri evdeki barışı ve sükuneti sağlar.

Not: Tüm bu çiçek ve bitkileri yerleştirirken dikkat etmeniz gereken nokta ise evin güney ve güneydoğusunu tercih etmenizdir. Bu kısımları kullanmanız evin şansını ve bereketini artırır.