search menu
search
close

Şans getiren çiçekler hangileri lilyum para ve bereket getiriyor!

Evimizin vazgeçilmezi olan çiçek ve bitkiler havayı sadece değiştirmekle kalmıyor, şans ve bereket de getiriyor!

Şans getiren çiçekler hangileri lilyum para ve bereket getiriyor!
-A A+

Evlerde dekorasyonun bir parçası olarak görülen çiçek ve bitkiler, ortamın havasını temizler, güzel kokular yayar. Bazı bitkiler ise bunun yanı sıra evimize bolluk, bereket, şans, iyi enerji ve iç huzuru çekerler. Evinizde şansı, huzuru, mutluluğu, sağlığı artırmak için bu çiçekleri kullanın...

Gül ve Şakayık

İyi şans, iyi sürprizler, sadakat ve şefkat için gül ve şakayık çiçeklerininden yana tercihinizi kullanın. Beyaz olanlar sadakati ve şefkati, kırmızılar ise şansı ve iyi sürprizleri hayatınıza taşır.

Lilyum

Evinizin dekorasyonunda bol para ve bereket çektiğine inanılan lilyum çiçeğini kullanabilirsiniz.

Mimoza

Evinizde ve iş yerinizde kullandığınız mimozalar başarınızı artırır ve zirvede kalma sürenizi uzatır.ü

Karanfil

Evinizde romantizm yaratmak için yatak odanızda beyaz karanfil bulundurun. Beyaz karanfil, sakinlik ve huzurun yanı sıra romantizmin enerjisini de size yansıtacaktır.

Krizantem

Krizantem ya da kasımpatı ise evinize neşe enerjisini çeker. Hanede mutluluğu attırır. Gevşeyerek, stresten uzak kalmanızı sağlar ve huzur verir.

Yeşil yapraklı bitkiler

Yeşil; büyümenin, gelişmenin ve sağlığın rengidir. İnsanlarda sağlık, tazelik ve şansı artırır.

 Orkide

Orkide çiçekleri evdeki barışı ve sükuneti sağlar.

Not: Tüm bu çiçek ve bitkileri yerleştirirken dikkat etmeniz gereken nokta ise evin güney ve güneydoğusunu tercih etmenizdir. Bu kısımları kullanmanız evin şansını ve bereketini artırır.

 

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gıda atıklarını değerlendirmenin yolları burada! Gıda atıklarını değerlendirmenin yolları burada!
Pratik Bilgiler
Gece sık sık uyanıyorsanız... Gece sık sık uyanıyorsanız...
Öneriler
En Güncel Galeriler
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
"Kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafına babası...
"Kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafına babası...
Hazal Kaya yaptığı fedakarlıkla kalpleri fethetti!
Hazal Kaya yaptığı fedakarlıkla kalpleri fethetti!
Önceki Haberler
Daha temiz bir çevre için edinmeniz gereken 3 çamaşır alışkanlığı!
Daha temiz bir çevre için edinmeniz gereken 3 çamaşır alışkanlığı!
Her derde deva olan arı sütünün 8 bilinmeyen faydası!
Her derde deva olan arı sütünün 8 bilinmeyen faydası!
Kötü huylu kolesterolü düşürmenin sırrı burada!
Kötü huylu kolesterolü düşürmenin sırrı burada!
İçinde yağ da yok: Şekersiz tahinli sufle
İçinde yağ da yok: Şekersiz tahinli sufle
Yılın aşk bombası! İclal Aydın, gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!
Yılın aşk bombası! İclal Aydın, gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!
Klasik lezzet: Kıymalı karnabahar
Klasik lezzet: Kıymalı karnabahar
Yıldız Tilbe, "Ağzı bozuk konuşmalarım var" diyerek Whatsapp'ı sildi!
Yıldız Tilbe, "Ağzı bozuk konuşmalarım var" diyerek Whatsapp'ı sildi!
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan, tek dileğini ambulansta açıkladı!
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan, tek dileğini ambulansta açıkladı!
Yorumlar