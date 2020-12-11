Yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!

Akşam yemeği için alternatif bir tarif arayışında olanlar için yoğurtlu bulgur köftesi harika bir seçenek. İştah açıcı görüntüsü, yemeye doyamayacağınız tadıyla yoğurtlu bulgur köftesi tarifine bayılacaksınız. Etsiz bir akşam yemeği için oldukça da ekonomik bir tarif. Peki yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1/2 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 çay kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı domates salçası

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1/2 adet soğan

Üstü için:

1,5 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Nasıl hazırlanır?

İnce bulguru derince bir kaba alın ve üstüne sıcak su gezdirdikten sonra, kabın üstünü kapatıp 5 dakika kadar kabarmaya bırakın. Ayrı bir kaba irmiği alın, üstüne yumurta kırın ve soğanın yarısını rendeleyin. Salça, tuz, karabiber, kimyon ve unu da ekleyip güzelce karıştırın. Şişen bulguru da ekledikten sonra güzelce yoğurun. Ellerinizi ara ara ıslatarak küçük köfteler yapın ve yuvarladığınız köfteleri un serpilmiş bir tepsiye atın. Tüm köfteler bitince tepsiyi sallayarak unu her yere bulanmasını sağlayın.

Derince bir tencereye bolca su ve bir tutam tuz ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca hazırladığınız köfteleri içine atın ve ara ara karıştırarak pişmeye bırakın. Sosu için; bir geniş tavaya zeytinyağını ve tereyağını aldıktan sonra, kalan soğanı ince ince doğrayın ve pembeleşene dek kavurun.Sarımsağı da doğrayıp ekledikten sonra, salçaları ekleyip karıştırın. Kaynayan köftelerin suyundan da ekleyin ve baharatlarını da ekledikten sonra, Biraz daha pişirip altını kapatın. Bulgur köfteleri piştikçe suyun üstüne çıkacaklardır. Pişen köfteleri bir kevgirle alın ve sosun içine atın.Bir dakika kadar da bu şekilde pişirdikten sonra bir servis tabağına alın.Üstüne sarımsaklı yoğurt gezdirin, toz biberle süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!