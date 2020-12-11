Sütsüz irmik helvası nasıl yapılır en pratik tarif!

Bugün elmaelma.com okurlarımız için harika bir tarif hazırladık. Sütsüz irmik helvası, az malzeme ile ve oldukça ekonomik bir şekilde nefis bir tatlı hazırlamak isteyenler için geliyor. Şekeriniz, suyunuz, irmiğiniz hazırsa daha fazla beklemeyin! Hadi sizi şimdiden mutfağa alıyoruz! Sütsüz irmik helvasını denemeyen kalmasın!

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı su

1 su bardağı (2 parmak eksik)şeker

50 gram tereyağı ya da margarin

Hazırlanışı:

İlk olarak tereyağını sahanda eritiyoruz. Daha sonra eriyen tereyağının içine 1 su bardağı irmiği ekleyin ve yakmadan kavuruyoruz. Kavrulan irmiğin içine şekeri ilave ediyoruz ve biraz karıştırıp suyu ilave ediyoruz. Orta ocağı kısık halinden biraz açıyoruz. Sonrasında irmiğin kıvamı koyu bir hal alınca altını kapatıp dinlendirmeye bırakın. Afiyet olsun.