Neden çok sık hasta olunur sebebi yalnızlık olabilir!

Sürekli hastalanıp yataklara düşüyorsanız bunun nedeninin bağışıklık sisteminizin düşük olmasından kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak bu konuda yanıldığınızı söylememiz gerekiyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre yalnızlık dolaylı olarak hastalıklara direncinizi azaltarak hastalanmanıza yol açıyor.

Yalnız kişiler hastalıklardan çok daha kolay etkileniyor

Yalnız hisseden kişiler hayatta karşılarına çıkan olumsuzluklardan daha kolay etkileniyor. Bu da onların daha sık hastalanmasına neden oluyor. Bu durumun çaresi insanlarla anlamlı ve sağlıklı bağlar kurmaktır. Kendinizi yalnız hissediyorsanız bu durumu insanlarla sıkı bağlar kurarak düzeltmelisiniz.

Yalnız kalan insanlarda kalp krizi riski artıyor

Ohio Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre, yalnız kalan kişilerin vücutları daha fazla stres üretmektedir. Stres üreten vücudun iltihap üretme oranı da artmaktadır. Dolayısıyla bu durumda vücudu hastalıklara açık bir hale getirmektedir. İltihaplanan ve hastalıklara açık hale gelen vücudun kalp krizi riski de ne yazık ki artmaktadır.

Yalnız yaşamak değil yalnız hissetmemek önemli

Uzmanlar önemli bir noktanın altını çiziyor. Burada önemli olan şey kişinin yalnız yaşaması değil, yalnız hissetmesi durumudur. Yani kişi birçok insanlar arkadaşlık kurarken de yalnız hissedebilir. Bu nedenle buradaki anahtar cümle kişinin kendini yalnız hissetmesi durumudur. Uzmanlar, anlamlı ilişkiler ve kişiyi güvende hissettirecek tarzda bağlantılar kurmanın gerekli olduğunu söylüyor. Bu anlamlı ilişkiler ruh sağlığını toparladığı gibi aynı zamanda fiziksel sağlığa da iyi gelmektedir. Sağlıklı sosyal ilişkiler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken, stres seviyesini de azaltıcı rol oynuyor.