Tolgahan Sayışman kimdir öğrenciler için 400 adet tablet bağışladı!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, iş insanı ortağıyla Hakkari ve Tunceli'deki öğrenciler için 400 adet tablet gönderdiği ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin olduğu bu dönemde valiliklerle iletişime geçen oyuncu, çocukların yüzünü güldürdü.

Çocuklardan teşekkürler mesajı

Milliyet'te yer alan habere göre, tablet göndermeye sürdürecek olan Sayışman, Van için de kolları sıvadı. Valilikle iletişimde olan oyuncunun, şehre 100 adet tablet göndereceği öğrenildi. İmkanı olduğu kadar yardıma devam edecek Sayışman'a, çocuklardan da teşekkür mesajı yağdı.

Tolgahan Sayışman kimdir?

Tolgahan Sayışman tam adı ile Turgut Tolgahan Sayışman (d. 17 Aralık 1981, İstanbul), Türk televizyon ve sinema oyuncusu ve model.

Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı.

Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı.



İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. 6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, FOX TV'de yayınlanmış Lale Devri adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır.

2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı.Şu anda Show TV'de başlayan Asla vazgeçmem dizisinde Yiğit Kozan karakterini canlandırmaktadır.

Almeda Abazi ile evlenmiştir.