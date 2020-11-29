Yumurtlama dönemi testi nasıl yapılır hamilelik için en ideal dönem!

Hamile kalmak için ayın hangi günlerinde ilişkiye girmeniz gerektiğini belirleyen yumurtlama dönemi testinin nasıl yapıldığını biliyor muydunuz? Adet düzeninizi, dolayısıyla yumurtlama döneminizi takip ederek kolaylıkla hamile kalabilirsiniz. Peki yumurtlama dönemi nedir? Kadınlarda yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır? İşte yumurtlama dönemi hesaplanmasıyla iligili tüm merak edilenler!

Yumurtlama dönemi nedir?

Yumurtlama dönemi (ovulasyon), fizyolojik olarak yumurtalıklardan olgunlaşmış yumurtanın atılmasıdır. Yumurtlama zamanı kadınlarda 2 adet başlangıcı arasındaki geçen süreye göre değişmekle birlikte genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-16. günleri arasındadır.

Regl süresi düzenli olan kadınlarda yumurtlama dönemini hesaplamak kolaydır

Hamile kalma şansını arttırmak istiyorsanız bazı dönemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de bu dönem kadının eşiyle olan beraberlini yumurtlama dönemine denk getirmesi gerekiyor. Regl süreci düzenli ilerleyen kadınlarda yumurtlama gününü hesaplamak kolay olduğu gibi çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir regl süreci olan kadınlarda bunu tespit etmek biraz zor olabilir.

Özel bölgedeki akıntının rengi değişirse...

Regl süreci düzensiz olan kadınların da yumurtlama döneminde olup olmadığını anlamanın bazı yolları bulunmaktadır. Bunlar özel bölgedeki akıntının değişip yapışkan, kaygan, renksiz ve sümüksü olması ya da kasıklarda ağrı ve vücut sıcaklığının artması gibi faktörlerdir.

Yumurtlama dönemi testi nasıl yapılır?

Yumurtlama dönemini hesaplamanın birkaç yolu bulunmaktadır. Hesap işleriyle uğraşıpta kafa karıştırmak istemiyorsanız yapmanız gereken çok kolay bir yol bulunuyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey termometre. Her sabah termometreyi koltukaltınıza koyup çıkan sıcaklık değerini not alın. Regl'ın orta zamanından sonra yaklaşık 1 derece daha yüksekte sonuç çıktığını göreceksiniz. Bu artışın görüldüğü gün yumurtlama gününüzün olduğunu belli eder. Düzenli bir şekilde bu artışı takip ederseniz, ilerleyen zamanlardaki yumurtlama dönemini de birkaç gün öncesinden belirleyebilirsiniz.