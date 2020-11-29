search menu
search
close

Talat Bulut kimdir itirafı olay oldu 45 gün boyunca yıkanamamıştım!

Geçtiğimiz hafta Yasak Elma dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Talat Bulut, meslek hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Talat Bulut kimdir itirafı olay oldu 45 gün boyunca yıkanamamıştım!
-A A+

Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyiciyle buluşan Talat Bulut, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'a konuştu. Talat Bulut, Yeşilçam ve meslek hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

"Ağrı'da 45 gün yıkanamadım"

Bulut, "Yeşilçam’da en çok neyi özlüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Herkes dayanışma içindeydi. Bir samimiyet ve bir paylaşım vardı. En önemlisi de eğer Anadolu’da film çekiyorsak oranın yaşam koşullarına uyum sağlıyorduk. Şartlar hayli zorluydu. Ağrı’da ‘Derman’ filmini çekiyorduk. Rahmetli Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynuyordu. Yönetmen Şerif Gönen’di. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değil. Bu yüzden 45 gün yıkanamamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates, peynir yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü, amaç iyi bir film yapmaktı."

"Rolüm gereği 19 kilo aldım"

64 yaşındaki oyuncuya, Birçok projede çok farklı karakterleri oynadığınız için size 'Yeşilçam’ın bin bir suratı' denildi. İçinizde kalan, oynamak istediğiniz bir karakter var mı? sorusu yöneltildi. Bulut, "İlla oynamak istediğim bir karakter olmadı. Canlandırdığım karakteri ne kadar gözde bir karakter haline getirebilirim, ne kadar ilginç bir karaktere dönüştürebilirim diye düşünerek hareket ettim. ‘Her Şeye Rağmen’ filminde rolüm gereği 19 kilo almıştım. ‘Abuzer Kadayıf’ta Abdo diye bir karakter yarattım. Bu ve bunun benzeri bir sürü filmimi sayabilirim. Hatta en uç örnek şu: Şehir Tiyatroları Genel Müdürü beni yakından tanıyan biridir ve filmi seyrettikten sonra “Talat Bulut hangi roldeydi, ben çıkaramadım” diye sormuş. Bunları televizyonda yaşamak mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Ferrari'ye binsem ne olacak?"

Geldiği yeri hiç unutmayan insanlardansınız. Peki ün, şan, şöhret sizin için ne ifade ediyor?
"Malım mülküm yok. Bütün zenginliğim kızımı iyi okullarda okutabilmek. Ferrari’ye binsem ne olacak? Hiçlik yolunda bir yolcu değilim. ben dünyaya erken gelmişim. Biz yeni nesil oyuncular gibi büyük paralar kazanamadık ama yolları açık olsun. Hiçbir zaman da onlara özenmedim, çünkü değer yargılarım başka."

Talat Bulut kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

 Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz! Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz!
Magazin
Kaymak maskesi nasıl yapılır sivilce izlerine etkili! Kaymak maskesi nasıl yapılır sivilce izlerine etkili!
Güzellik
En Güncel Galeriler
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının özel görüntüleri ifşa oldu
İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber!
İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber!
Oyuncu Begüm Topçu'nun kızıyla benzerliği şaşırttı!
Oyuncu Begüm Topçu'nun kızıyla benzerliği şaşırttı!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Ali Baba ve Kırk Haramilerin mağarası bakın neredeymiş!
Merve'nin dekoltesi olay oldu! İç çamaşırsız pozu Insagram'ı yıktı!
Merve'nin dekoltesi olay oldu! İç çamaşırsız pozu Insagram'ı yıktı!
Önceki Haberler
İlişkideki gerginlikleri azaltmanın 4 altın kuralı!
İlişkideki gerginlikleri azaltmanın 4 altın kuralı!
Kylie Jenner'dan kendisine 'Taklitçi kezban' diyen Afrodit'e tehdit!
Kylie Jenner'dan kendisine 'Taklitçi kezban' diyen Afrodit'e tehdit!
Kahvaltıda şölen: Mayalı poğaça tarifi
Kahvaltıda şölen: Mayalı poğaça tarifi
Cinsel detoks ile cinsel sorunların köküne inin!
Cinsel detoks ile cinsel sorunların köküne inin!
Örgü çörek nasıl yapılır pastaneden çıkmış gibi!
Örgü çörek nasıl yapılır pastaneden çıkmış gibi!
Cennet çamuru tarifi şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezi!
Cennet çamuru tarifi şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezi!
Acı biberin muhteşem faydaları bakın neler!
Acı biberin muhteşem faydaları bakın neler!
Oyuncu Öykü Çelik'ten şoke eden açıklamalar!
Oyuncu Öykü Çelik'ten şoke eden açıklamalar!
Yorumlar