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Öykü Çelik'in sözlerine tepki yağdı etek boyu ile kültür kıyaslanamaz!

Ev partilerine katıldığı için eleştirilen Öykü Çelik'in “Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözlerine kadınlardan tepki yağdı.

Öykü Çelik'in sözlerine tepki yağdı etek boyu ile kültür kıyaslanamaz!
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Oyuncu Öykü Çelik, Cihan Şensözlü’nün YouTube kanalında yayınlanan “Sanane Cihanna” programının konuğuydu. Koronavirüsün etkisini artırması nedeniyle yapılan tedbir uyarılarına rağmen ev partilerine katılan Çelik, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"

Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen güzel oyuncu, “Beş kişi linç ettiyse yirmi kişi ‘Beni neden çağırmadın?’ dedi. Karadeniz kızı olduğunu vurgulayan oyuncu, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” sözleriyle Twitter’da ‘tt’ oldu. Çelik’in sözlerine en çok kadınlar tepki gösterdi.

"Etek boyu ile kültür kıyaslanamaz"

İşte Öykü Çelik'e gelen tepki dolu yorumlardan bazıları:

"Etek boyum hep kısaydı ve bu kimseyi alakadar etmez. Kültür seviyesi ile bağdaşmaz."

"Kadının en büyük düşmanı yine kadındır. Etek boyu ile kültür kıyaslamak nedir?"

"Kadına şiddet haberlerinin bu denli yoğun olduğu bir dönemde, bu şekilde hemcinslerini aşağılamak yanlış."

"Kültürü etek boyuna bağlayacak kadar kültürsüz olmanız da ayrı bir ironi sayın Öykü Çelik!"

"Öykü Çelik bu topluma ne kazandırmış da kalkmış bir de kadınların etek boyuna karışıyor. Haddini bil!"

Çelik'ten açıklama geldi

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, sözleriyle aslında kendisini eleştirdiğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

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