İçli köfte nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

İçli köfte pek çoğumuzun favorisi olmasının yanında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri. Ancak içli köfteyi yaparken kıvamını tutturmakta zorluk çekebiliyoruz. Sizin için hazırladığımız bu tarif sayesinde tam kıvamında, lezzetine doyum olmayan bir içli köfte yapabileceksiniz. İşte keyifle tüketeceğiniz içli köfte tarifi...

İçli köfte malzemeleri:

Yarım kilo kıyma

5 bardak ince bulgur

1 adet soğan

2 kaşık pul biber

Tuz

Karabiber

İç harcı için:

1 kilo kıyma

1 bardak ceviz

4 adet soğan

Antep fıstığı

Pul biber

Tuz

Yapılışı:

İç harcı hazırlayarak başlayın. Kıymayı tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları ekleyip kavurun. İnce kıydığını ceviz ve Antep fıstıklarıyla birlikte pul biber ve tuzunu da ekleyip kavurmaya devam edin. Altını kapatıp kenara alın.

Bir kaba diğer malzemeleri alıp yoğurmaya başlayın. Su ekleyerek yumuşayana kadar yoğurun. İstediğiniz kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarladıktan sonra içini oyun. İç harçtan koyup kapatın. Hazırlanan köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!