Ukraynalı model Daria Kyryliuk koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Ukraynalı ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği plajın otoparkında güvenlik görevlileri tarafından darbedilmiş, bu olay sosyal medyayı sallamıştı. Güzel model şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'ın partisinde kaptığı koronavirüs ile gündemde.

"2 hafta İstanbul'da bir otelde izoleydik"

Daria Kyryliuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid- 19'a yakalandığını şu sözlerle açıkladı: Koronavirüs erkek arkadaşımla beni geçmedi. 2 hafta boyunca İstanbul'da bir otelin izole katında oturarak mahsur kaldık. İnsanlarla temas kurmadık, çarşaflarımızı değiştirdik ve tek kullanımlık kaplarda kapının altına yiyecek getirdik.

"Çok şanslıydım çünkü semptomum yoktu"

Çok şanslıydım çünkü hiçbir semptomum yoktu. Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37'ydi. Erkek arkadaşımın kötü sağlığı olmasaydı hasta olduğumu bile fark etmezdim. Neyse ki, her şey iyi bitti ve zaten Kiev'de evdeyim.

"Yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık"

Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."