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İncir uyutması nasıl yapılır muhteşem bir tat!

Enfes tadıyla birçok kişiye parmaklarını yedirecek incir uyutması oldukça pratik bir lezzet. Damak çatlatan incir uyutması tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.

İncir uyutması nasıl yapılır muhteşem bir tat!
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İncir uyutması nasıl yapılır? İncir uyutmasının malzemeleri nelerdir? Bu tatlının en önemli özelliği şeker kullanılmaması. İçerisinde bulunan incir, tatlıya tadını veriyor. Hem hafif hem de yapması çok kolay olan bu lezzeti denemeye ne dersiniz? Üstelik yalnızca iki malzemeyle! Bu lezzeti bir deneyen bir daha vazgeçemiyor. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile incir uyutması tarifi! 

İncir uyutması malzemeleri:

12 adet kuru incir
1 litre süt
1 avuç ceviz içi(üzeri için)

Hazırlanışı:

İncirler sıcak suda 5 dakika bekletilir. Yumuşayınca küp küp kesin. Süt tencerede yoğurt mayalama kıvamına gelene kadar (parmağınızı yakmayacak kıvam) ısıtın. Süt ısınınca altı kapatın incirler ekleyin. Blender yardımıyla incirleri tamamen parçalayın. Kaselere eşit şekilde paylaştırıp üstü streç filmle ve bir örtüyle kapatın.
Oda sıcaklığında 2-3 saat mayalandırın. Daha sonra üstü açık bir şekilde dolaba koyun. Dolapta 2 saat bekletin. Afiyet olsun.

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