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Akıtma nasıl yapılır kahvaltıyı ziyafete çevirin!

Kahvaltılarınızı renklendirebileceğiniz, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Akıtma nasıl yapılır kahvaltıyı ziyafete çevirin!
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Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir lezzetle karşınızdayız. Hem ekonomik hem de çok lezzetli, krebe benzeyen ama bambaşka bir tadı olan akıtma tarifine siz de sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Peki akıtma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda akıtma tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler:

2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 6 yemek kaşığı un, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı şeker

Hazırlanışı: 

Yumurtayı geniş bir kabın içinde, çırpma teli ile hafifçe karıştırın. Diğer malzemeleri de ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin.Bütün malzemeler karıştıktan sonra 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.
Derin olmayan geniş tavayı iyice ısıtın. Bir peçete yardımı ile hafif yağlayın ve bir kepçe hamuru tavayı sallayarak iyice yayın.Üst kısım göz göz olana kadar pişirin. Bir tabak yardımı ile diğer yüzünü çevirin. Her iki yüz de iyice pişince afiyetle yemek üzere sunuma hazırlayın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

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