Rihanna 14 Şubat'a özel tasarladığı iç çamaşırlarıyla iddialı pozlar verdi!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, son olarak paylaştığı kırmızı iç çamaşırlı fotoğraflarıyla adeta nefes kesti. Ünlü şarkıcının paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağdı

Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki14 Şubat'a özel koleksiyon için poz veren Rihanna koleksiyonla ilgili, "Bu koleksiyon için Adam'dan başka tasarımcı hayal edemedim. Markanın taşıdığı her şeyi temsil ediyor: eğlenceli, şen şakrak ve seksi" notunu paylaştı. Dünyaca ünlü yıldızın bu paylaşımı 4 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Sevgilisinin kıyafet konusunda kısıtlayıcı olduğu söyleniyordu

Suudi milyarder Hassan Jameel'in sevgilisi Rihanna'ya seksi kıyafet konusunda kısıtlayıcı olduğu söyleniyordu. Ancak bu iddialı pozlardan sonra Rihanna bu dedikodulara da nokta koymuş oldu.