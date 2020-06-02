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Blini nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Blini nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltılarda tüketebileceğiniz oldukça pratik bir lezzetle karşınızdayız. İşte hazırlanışı!

Blini nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!
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Bu sabah bir Rus lezzetiyle karşınızdayız. Kahvaltılarda tüketebileceğiniz oldukça pratik bir lezzet olan blini tarifini hiç duymuş muydunuz? Oldukça pratik ve kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu şahane lezzet kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İsterseniz çikolata ya da reçel gibi tatlılarla isterseniz sade olarak tüketebileceğiniz bu enfes lezzete bayılacaksınız. Peki blini nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda blini tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

2 adet yumurta,1/2 tatlı kaşığı tuz,1 yemek kaşığı şeker,1 su bardağı elenmiş un,1 su bardağı süt,2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtayı tuzla birlikte geniş bir kapta köpürene kadar çırpın.Şekeri, yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.Unu azar azar eleyerek ekleyin. Çırpın.Bir krep tavasını ısıtın ve biraz sıvı yağ ile yağlayın.Yağladığınız tavaya yarım kepçe kadar dökün ve tüm tabana yayın.Bir süre pişmesini bekledikten sonra ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin. Piştikten sonra üzerine eritilmiş tereyağısürün.Tüm harcı bu şekilde hazırlayın.İçerisini dilediğiniz gibi doldurarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz sade ve rulo bir şekilde sararak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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