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Çakallı menemeni nasıl yapılır böylesini tatmadınız!

İsmini Samsun'un Çakkallı köyünden alan bu şahane lezzetle kahvaltı sofralarınızı renklendirmeye ne dersiniz? İşte hazırlanışı!

Çakallı menemeni nasıl yapılır böylesini tatmadınız!
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Kahvaltı sofralarınızda bir renk mi arıyorsunuz? İşte bu tarfimiz tam da sizlere göre! Normal menemenden biraz daha farklı olan bu şahane lezzet ismini Samsun'un Çakallı köyünden alıyor. Sadece 5 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tada hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çakallı mnemeni tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler:

5 adet domates, 1 adet yeşil biber, 3 adet yumurta sarısı, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 tutam karabiber ve pulbiber, 1 tutam tuz

Hazırlanışı: 

Domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayıp, bir kenara alın. Biberi yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir tavaya tereyağını alın, yağ eriyince içine biberleri atın, biraz kavurduktan sonra, doğranmış domatesleri ekleyin. Eklediğiniz domatesleri kaşığın tersi ya da bir çatal yardımıyla ezerek kavurun. Domatesler suyunu çekene dek, kavurmaya devam edin. Ardından içine 3 adet yumurta sarısını, tuz, karabiber, pul biber ve rendelenmiş kaşar paynirini ekleyin Kaşar tamamen eriyene dek karıştırın. Sıcak sıcak servis edin.

 

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