Daha ince görünmek için nasıl giyinmeli yüksel bel kurtarıcınız olsun!

Kıyafet seçimlerinde yapacağımız küçük değişikliklerle bedenimizdeki kusurları kapatmak, daha ince ve şık bir görünüm elde etmek oldukça basit. Kendinizi tanımanızı ve kıyafet seçimlerinizde size yardımcı olacak birkaç ipucunu sizin için derledik. İşte daha ince ve şık görünmenin yolları!

Siyahtan vazgeçmeyin

Siyah renkten tercih kıyafetler her zaman fazla kilolarınızı saklamak için iyi bir yöntemdir. Ancak sürekli siyah giyinmek de sıkıcı olabilir. Siyahı doğru renklerle kombinleyin. Bacaklarınızı gizlemek istiyorsanız siyah uzun bir etek giyebilir, renkli bir bluz ile dikkati başka yöne çekebilirsiniz.

Yüksel belden pantolon giyin

Yüksek kesim pantolonlar ve etekler bel bölgenizdeki fazlalıkları saklamak konusunda oldukça etkilidir. Yüksel bel sayesinde ince ve uzun gözükmek mümkün.

Aksesuar yardımı önemli

Kolye, küpe, bileklik, saat ve bandana gibi aksesuarlarla tarzınızı zenginleştirebilirsiniz. Aynı zamanda canlı renkte ve boyutu büyük olan çantalar tercih etmeniz sizin küçük görünmenize yani ince bir görüntü yakalamanıza neden olur.

Duruşa dikkat!

Ne giyeceğinizin ve nasıl aksesuarlar kullanacağınızın yanı sıra duruşunuz da çok önemlidir. Vücudunuzu dik tutarak formunuzu daha iyi gösterebilir ve giydiğiniz kıyafetleri de en iyi şekilde taşıyabilirsiniz.

Doğru bedende kıyafetler tercih edilmeli

Kendi bedeninizde büyük giysiler tercih etmek sizi kısaltır ve kilolu gözükmenize neden olur. Aynı şekilde bedeninizden küçük giysiler tercih etmeniz fazlalık olan bölgenizi daha çok belirginleştirebilir ve olduğunuzdan kilolu gözükmenize neden olur. Her zaman kendinizi rahat hissedeceğiniz doğru bedendeki giysileri tercih edin.

A kesim etekleri tercih edin

Gardırobunuzda bulunması gereken en önemli kıyafetlerden birisi de A kesim eteklerdir. A kesim etekler sayesinde kalça genişliğinizi gizleyebilir ve belinizi ince gösterebilirsiniz.

Baskılara ve desenlere dikkat edin

Kıyafetlerinizin üzerindeki çizgilere dikkat etmelisiniz. Özellikle enine doğru giden kıyafetlerden uzak durmalısınız. Bu kural boyuna doğru giden çizgiler için geçerli değildir. Tam tersi boyuna doğru olan çizgiler her zaman daha uzun ve ince gözükmenize neden olur.

İç çamaşırlarınızı seçerken özen gösterin

İç çamaşırlarınızdaki seçimlerle de vücudunuzdaki fazlalıkları toparlayabilirsiniz. Vücudunuzun üst bölgesindeki fazlalıklar için toparlayıcı sutyen tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde alt bedeniniz için de toparlayıcı ve likralı kumaşları tercih etmelisiniz.

Korse kullanmak işe yarıyor

Sorunlu bölgelerinizi saklamak için korse kullanmak en bilindik yöntemlerden birisidir. Korse kullanırken de dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birisi hareketlerinizi kısıtlamayacak korseleri tercih etmektir. Korse sayesinde vücudunuzun daha formda ve ince gözükmesini sağlamış olursunuz.