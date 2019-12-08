search menu
search
close

Kış depresyonu nasıl geçer eve kapanmayın!

Kışın havaların soğuması, gün ışığının azlığıyla ruh halimizde oluşan olumsuzlukları engellemek mümkün. İşte kış depresyonunu yok edecek birkaç öneri!

Kış depresyonu nasıl geçer eve kapanmayın!
-A A+

Kış ayları havaların soğuması, günlerin kısalması ve gün ışığından az yararlanmamız sebebiyle bizi depresif bir ruh haline sokabiliyor. Kış depresyonu kimi zaman işe kendimizi verememiz kimi zaman sabah yataktan kalkmak istemeyişimiz şeklinde kendini gösteriyor. Sizin için derlediğimiz 4 öneri ile kış depresyonunu ve etkilerinden kurtulmanız ise çok kolay. İşte kış depresyonundan korunmanızı sağlayacak öneriler!

Sosyalleşmek önemli

Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye, size iyi gelen ve sizi rahatlatan kişilerle görüşmeye özen gösterin. Yaşadıklarınızı ve bunlara dair duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak, sevdiklerinizden duygusal destek almak ruh halinize iyi gelecektir.

Gün ışığından faydalanın

Eve kapanmayın, mutlaka günde yarım saat de olsa dışarı çıkıp dolaşın. Öğlen aralarında birkaç dakika güneşe veya gün ışığına çıkmak bile faydalı. Güneş ışığı serotonin salgılanmasını tetikleyerek ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyerek metabolizmaya doğrudan etki edebiliyor ve bu da duygu durumumuzu etkileyebiliyor. Bu yüzden gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanmaya çalışın. 

Aydınlık ortamları tercih edin

Çalıştığınız ve yaşadığınız yerin mümkün olduğunca çok ışık almasını ve havalandırılmasını sağlayın. Gün içerisinde loş ışıkta durmak hormon dengesini olumsuz etkileyerek olumsuz duyguları artırıyor. İç mekanlarda otururken cam kenarına yakın olan yerlerde oturup, dışarıdan gelen ışıktan faydalanmaya çalışın.

Egzersiz yapın

Düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş, koşu gibi dışarıda ve mümkünse gündüz yapılan egzersizleri tercih edin. Fiziksel egzersiz yapmak olumlu duyguları desteklerken, stresle daha kolay baş etmenizi, özgüveninizin artmasını, kendi bedeniniz üzerinden başarma ve kendinden memnun olma hislerini artırır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu kıyafetler daha ince görünmenizi sağlayacak! Bu kıyafetler daha ince görünmenizi sağlayacak!
Stil
Şahan Gökbakar fazla kilolarından kurtuldu! Şahan Gökbakar fazla kilolarından kurtuldu!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Adriana'dan şoke eden karar! Duyanlar şaştı kaldı!
Adriana'dan şoke eden karar! Duyanlar şaştı kaldı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Önceki Haberler
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli 3 yıllık evliliklerini bitirdi!
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli 3 yıllık evliliklerini bitirdi!
Can Yaman İspanyol Muhabirle Flörtleşti!
Can Yaman İspanyol Muhabirle Flörtleşti!
Hayal Köseoğlu'nun pozları sosyal medyayı salladı!
Hayal Köseoğlu'nun pozları sosyal medyayı salladı!
Kilo vermek istiyorsanız bu baharatı tüketin!
Kilo vermek istiyorsanız bu baharatı tüketin!
Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!
Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!
Doğum yaptıktan sonra eşinizle olan iletişime aman dikkat!
Doğum yaptıktan sonra eşinizle olan iletişime aman dikkat!
Bu makyaj hataları yüzü yaşlı gösteriyor!
Bu makyaj hataları yüzü yaşlı gösteriyor!
Sakinleşmek için bu meyveye ihtiyacınız var!
Sakinleşmek için bu meyveye ihtiyacınız var!
Yorumlar