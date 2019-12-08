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Şahan Gökbakar'ın inanılmaz değişimi! Tam 35 kilo verdi!

Son haliyle bambaşka birine dönüşen Şahan Gökbakar verdiği kilolarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu diyetle 1 yılda 35 kilo verdi.

Şahan Gökbakar'ın inanılmaz değişimi! Tam 35 kilo verdi!
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Son dönemlerde 100 kilonun üzerine çıkan Şahan Gökbakar diyetle 1 yılda 35 kilo vermeyi başardı. Ketojenik diyet uyguladığı bilinen ünlü oyuncu geçenlerde katıldığı bir davette "Nasıl böyle kilo verdin?" sorusuna “Azim, kararlılık, sabır ve eşimin desteğiyle oldu. Fazla kasmadan biraz daha zayıflamak istiyorum” şeklinde yanıt verdi. Ünlü oyuncu hedefinin 10 kilo daha vermek olduğunu açıkladı.

Ünlülerin diyeti

Ketojenik diyet birçok ünlü tarafından kilo verebilmek için uygulanıyor. Dünyada Tom Cruise, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Adriana Lima, Hally Barry tarafından uygulanan diyetin Türkiye’deki takipçileri ise Tarkan, Nesrin Cavadzade, Derya Baykal, Burcu Özberk, Aslı Enver ve Ekin Türkmen. 

Bu diyet nasıl uygulanıyor?

Düşük karbonhidrat içeren, yüksek yağ barındıran bir diyet. Balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, sağlıklı yağlar, avokado, sebzeler, çeşitli baharatlar tüketiliyor. 

 

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