search menu
search
close

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe kimdir benzerlikleri şoke etti!

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe'yi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe kimdir benzerlikleri şoke etti!
-A A+

Saltbee hareketiyle ünlenen sosyete kasabı Nusret Gökçe kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'yi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri herkesi şoke etti. 

Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu 

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişiren Özgür Gökçe ise şimdilerde abisinin rakibi. 

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe kimdir benzerlikleri şoke etti!

Nusret Gökçe koronovirüse aldırmadı sokakta spor yaptı!Nusret Gökçe koronovirüse aldırmadı sokakta spor yaptı!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi
Tatlı
56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı! 56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Önceki Haberler
Elon Musk'ın aşkı ruhunu 10 milyon dolara satışa çıkarıyor!
Elon Musk'ın aşkı ruhunu 10 milyon dolara satışa çıkarıyor!
Vücuttaki ağrıların nedeni bu hastalık!
Vücuttaki ağrıların nedeni bu hastalık!
Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor!
Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor!
Ece Erken'den bomba itiraf: Beni vurdurtmak istemiş!
Ece Erken'den bomba itiraf: Beni vurdurtmak istemiş!
Tatil sezonunu açtı! Skesi bikinisiyle objektiflere böyle yakalandı!
Tatil sezonunu açtı! Skesi bikinisiyle objektiflere böyle yakalandı!
Kahvaltının gözdesi: Kaymaklı cevizli poğaça
Kahvaltının gözdesi: Kaymaklı cevizli poğaça
Çok pratik: 5 malzemeli kolay tatlı!
Çok pratik: 5 malzemeli kolay tatlı!
Sosuyla mest ediyor: Tirit kebabı
Sosuyla mest ediyor: Tirit kebabı
Yorumlar