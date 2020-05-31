Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe kimdir benzerlikleri şoke etti!

Saltbee hareketiyle ünlenen sosyete kasabı Nusret Gökçe kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'yi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri herkesi şoke etti.

Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişiren Özgür Gökçe ise şimdilerde abisinin rakibi.