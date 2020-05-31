Devlet sanatçısı ve viyola virtüözü Ruşen Güneş hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gören, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Gülsin Onay, flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol başta olmak üzere klasik müziğin önde gelen isimleri, Ruşen Güneş için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası baş sağlığı mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sosyal medya hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi: "Ülkemizin çok sesli müzikte önde gelen değerlerinden olan saygıdeğer büyüğümüz, viyola sanatçısı Ruşen Güneş'in vefat haberini almış bulunmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenleri ve camiamızın başı sağ olsun."

Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın mesajında da Güneş'in yurt içi ve dışında gösterdiği üstün başarı, kazandığı uluslararası ün, Türk bestecilerin viyola eserlerini öncelikli olarak seslendirmesi, tanıtması ve başarılı viyola öğreticiliği dolayısıyla, 2014'te Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası aldığı hatırlatıldı. Mesajda, "Vefatını, sanat camiamız ve ülkemiz adına üzüntüyle karşılıyor, tüm yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fazıl Say'dan başsağlığı mesajı!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Gülsin Onay, flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol başta olmak üzere klasik müziğin önde gelen isimleri, Ruşen Güneş için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Fazıl Say, paylaşımında, "Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.