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Ece Erken kimdir bomba açıklama eski eltim beni vurdurtmak istemiş!

Ece Erken, eski eltisi Güldeniz Uçar'ı savcılığa şikayet ettiğini belirterek dilekçesinde kendisini vurdurmak istediğini yazdı.

Ece Erken kimdir bomba açıklama eski eltim beni vurdurtmak istemiş!
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Ünlü sunucu Ece Erken, eski eltisi Güldeniz Uçar’ı savcılığa şikayet etti.Savcılığa başvuran Erken, dilekçesinde eski eltisi Güldeniz Uçar’ın bir facetime sohbeti sırasında kendisini vurdurtmak için Fatih Sipahi isimli bir arkadaşından yardım istediğini, bu sohbete tanıklık eden Fatih Sipahi’nin güzellik merkezi sahibi olan eski sevgilisi Özge Özel’in de durumu kendisine ilettiğini ifade etti.

Can güvenliğinden endişe ediyor 

Tv100 kanalında yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre Ece Erken’in de bu olay nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiği için suç duyurusunda bulduğu belirtildi. Erken, kızgın olduğu eski eltisi Güldeniz Uçar hakkında Instagram hesabından katıldığı bir canlı yayın sohbetinde de ağır sözler sarf etmişti.

100 bin Tl'lik tazminat davası açıldı

Diğer yandan Güldeniz Uçar da boş durmayarak avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Uçar, “Bana sosyal medyadan korkunç küfür ve hakaretler etti” dediği Erken hakkında, 100 bin TL’lik tazminat ile dava açtı. Uçar ayrıca ünlü sunucu hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı da aldırdı. Eski elti Uçar, daha önce de canlı yayında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ece Erken hakkında, 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açmış ve mahkeme Erken’e 1.560 TL adli para cezası vermişti.

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