search menu
search
close

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak!

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacağını açıkladı.

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak!
-A A+

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın altıncı, kendisinin ise ilk bebeğini geçen haftalarda dünyaya getiren Grimes, yakın bir zamanda çevrimiçi olarak düzenlenecek olan çizim, resim ve fotoğraflarını sergileyeceği Selling Out adlı gösteride ruhundan bir parçayı satacağını söyledi.Grimes'ın 'baş eserinin' kendi ruhunun bir kısmının sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge de olacağını duyurdu. Bunun yanı sıra Grimes, "Hiç kimsenin satın almasını istemedim. Bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim'' dedi. 

Kimse satın almasın diye 10 milyon dolar paha biçti 

Grimes'ın 'baş eserinin' kendi ruhunun bir kısmının sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge de olacağını duyurdu. Bloomberg'e konuşan Grimes, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını söyleyerek, başta böyle bir belge satmayı düşünmediğini ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini belirtti. Grimes,  "Hiç kimsenin satın almasını istemedim. Bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim. Muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak."

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak!

Avukatından sözleşme istedi 

'Ruhundan bir parçayı' satmak için avukattan sözleşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine sıcak bakmaya başladığını söyleyen Grimes, "Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı" şeklinde konuştu.Kendisini görsel bir sanatçı olarak gören ve bilgisayar oyunlarından ilham alan Grimes, "İnsanlar dijital sanata veya video oyunlarına küçümseyerek yaklaşınca rahatsız oluyorum. Son yıllarda en dikkat çekici, duygusal ve sarsıcı sanatsal deneyimlerimden bazıları bilgisayar oyunları oldu" ifadelerini kullandı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi Ağızda dağılıyor: Pamuk kek tarifi
Tatlı
56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı! 56'lık Hülya'dan sütyeniyle ayna karşısında olay poz! Beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Pelin Çift tesettüre girdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Yok artık! Ünlü makyaj ustasının annesi kendini baştan yarattı
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Önceki Haberler
Vücuttaki ağrıların nedeni bu hastalık!
Vücuttaki ağrıların nedeni bu hastalık!
Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor!
Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor!
Ece Erken'den bomba itiraf: Beni vurdurtmak istemiş!
Ece Erken'den bomba itiraf: Beni vurdurtmak istemiş!
Tatil sezonunu açtı! Skesi bikinisiyle objektiflere böyle yakalandı!
Tatil sezonunu açtı! Skesi bikinisiyle objektiflere böyle yakalandı!
Kahvaltının gözdesi: Kaymaklı cevizli poğaça
Kahvaltının gözdesi: Kaymaklı cevizli poğaça
Çok pratik: 5 malzemeli kolay tatlı!
Çok pratik: 5 malzemeli kolay tatlı!
Sosuyla mest ediyor: Tirit kebabı
Sosuyla mest ediyor: Tirit kebabı
Cem ve Serenay'ın ilişkisinde ilk kriz! Evi terk ettiler!
Cem ve Serenay'ın ilişkisinde ilk kriz! Evi terk ettiler!
Yorumlar