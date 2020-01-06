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Cildi güzelleştiren kahvaltı önerileri neler bol bol yumurta yiyin!

Kahvaltı günün olmazsa olmaz öğünüdür. Peki kahvaltıda tüketilen yumurta gibi bazı besinlerin cildi güzelleştirdiğini biliyor muydunuz?

Cildi güzelleştiren kahvaltı önerileri neler bol bol yumurta yiyin!
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Günün en önemli öğünlerinden biridir hiç şüphesiz kahvaltı. Kahvaltıda tüketilen bazı besinlerin cilt dokularının yenilenmesine ve doku onarımına katkı sağladığını biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Kahvaltıda tükettiğimiz yumurta, havuç, süt gibi bazı besinler cildimizi güzelleştiriyor. Elmaelma.com olarak sizlere cildinizi güzelleştirecek muhteşem bir kahvaltı önerisi hazırladık. 

 Malzemeler:

1 kase 200 ml yoğurt,1 tatlı kaşığı kakao nibi,1 tatlı kaşığı, maca kökü tozu,1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı,1 tatlı kaşığı kabuklu, susam, 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu,10 adet goji berry,1 çay kaşığı maqui berry malzemelerimiz arasında yer almaktadır. daha sonra ise;

 Yapılışı;

Erimiş haldeki hindistancevizi yağına kakao gibi, susam ve ilave edilip karıştırılır. Bu işlemden sonra tüm malzemeler yoğurda ilave edilip karıştırılır, sabah kahvaltısı yerine tüketilir. Sağlıklı gıdalardan oluşan bu kahvaltı cildiniz için gerekli pek çok vitamin ve minerali karşılamakla kalmayıp, yüksek antioksidan bileşenleriyle yaşlanma karşıtı etki gösterecektir. Besleyici ve doyurucu etkisiyle aynı zamanda kilo kontrolüne destek olacakt

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