search menu
search
close

Aleyna Tilki'nin kazandığı paranın yarısını kıyafete yatırdığı iddia edildi!

Aleyna Tilki'nin, kazandığı paranın yarısını kıyafete yatırdığı iddia edildi.

Aleyna Tilki'nin kazandığı paranın yarısını kıyafete yatırdığı iddia edildi!
-A A+

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, tüm parasını alışverişte harcadığı iddiası gündeme geldi.Tilki'nin dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istediği öğrenildi.

Kazandığı paraları alışverişle harcıyor 

Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve kariyerini sınır dışına da taşıyan Aleyna Tilki, Posta'nın haberine göre kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürüldü.

aleyna tılkı

Dünyaca ünlü markalardan bilgi alıyor 

Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu'daki bir AVM'ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yaptı. Bir diğer iddiaya göre ailesinin ve çevresindekilerin "Birikim yap" demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istedi. Mağaza müdürlerinin de ünlü şarkıcının bu isteğine karşılık, gelen ürünler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şeyma Subaşı kendisine hakaret eden Altaylı'ya ateş püskürdü! Şeyma Subaşı kendisine hakaret eden Altaylı'ya ateş püskürdü!
Magazin
Bomba! Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o yarışmacıyla aşk yaşıyor! Bomba! Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o yarışmacıyla aşk yaşıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Önceki Haberler
10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Sebebi şoke ediyor!
10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Sebebi şoke ediyor!
Göğüslerini büyütmek için ikinci kez ameliyat oldu son hali şaşırttı!
Göğüslerini büyütmek için ikinci kez ameliyat oldu son hali şaşırttı!
Birkaç dakikada pişiyor: Üçgen kek tarifi
Birkaç dakikada pişiyor: Üçgen kek tarifi
Böylesini hiç yemediniz: Balık köftesi tarifi
Böylesini hiç yemediniz: Balık köftesi tarifi
Cilt kırışıklıklarından kurtulmanın sırrı burada!
Cilt kırışıklıklarından kurtulmanın sırrı burada!
Emina'dan bomba Mustafa Sandal açıklaması: Boşandık eve gidip...
Emina'dan bomba Mustafa Sandal açıklaması: Boşandık eve gidip...
Hadise eleştirilere ateş püskürdü: Edepsizlik sizin kafanızda!
Hadise eleştirilere ateş püskürdü: Edepsizlik sizin kafanızda!
80'lik kocasından kaçan Meltem sessizliğini bozdu!
80'lik kocasından kaçan Meltem sessizliğini bozdu!
Yorumlar