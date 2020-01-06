Aleyna Tilki'nin, kazandığı paranın yarısını kıyafete yatırdığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, tüm parasını alışverişte harcadığı iddiası gündeme geldi.Tilki'nin dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istediği öğrenildi.

Kazandığı paraları alışverişle harcıyor

Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve kariyerini sınır dışına da taşıyan Aleyna Tilki, Posta'nın haberine göre kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürüldü.

Dünyaca ünlü markalardan bilgi alıyor

Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu'daki bir AVM'ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yaptı. Bir diğer iddiaya göre ailesinin ve çevresindekilerin "Birikim yap" demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istedi. Mağaza müdürlerinin de ünlü şarkıcının bu isteğine karşılık, gelen ürünler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.